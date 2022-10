"Promi Big Brother": Ist Sänger Jay Khan in der neuen Staffel dabei?

Am 18. November startet "Promi Big Brother" in die zehnte Staffel. Angeblich soll auch Sänger Jay Khan in den TV-Container ziehen. So lauten zumindest die neuesten Gerüchte.

25. Oktober 2022 - 16:29 Uhr | (amw/spot)

Jay Khan soll angeblich bei "Promi Big Brother" zu sehen sein. © imago images/Horst Galuschka