"Promi Big Brother"-Haus: Zieht dieser "DSDS"-Star ein?

Die zehnte "Promi Big Brother"-Staffel startet am 18. November. Wer wird dieses Mal in die Promi-WG einziehen? Dieser "DSDS"-Star soll sich angeblich der Herausforderung stellen.

Die zehnte "Promi Big Brother"-Staffel steht in den Startlöchern. , soll sich unter den Teilnehmenden ein echter "DSDS"-Kultkandidat befinden: Menderes Bagci (37) wurde durch seine kontinuierlichen Auftritte bei den Castings der RTL-Musikshow bekannt. Reality-TV-Erfahrung würde er für den Einzug in die überwachte Promi-WG auch mitbringen. Bagci nahm 2016 an der RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und ging als Dschungelcamp-Sieger aus der Staffel hervor.

Besondere "PBB"-Premiere

Sat.1 selbst hat sich noch nicht zu möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geäußert. Fest steht, dass die Promis sich wie gewohnt 24 Stunden per Kamera von Big Brother beobachten lassen und sich täglichen Herausforderungen stellen. Wer die Show als letzter Kandidat und Sieger verlässt, gewinnt 100.000 Euro. Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (43) moderieren "Promi Big Brother" erneut live aus Köln. Zum Jubiläum feiert das Format eine besondere Premiere: Erstmals wird die Sendung im Winter ausgestrahlt.