"Promi Big Brother": Glatze für Party - zwei Promis wagen den Schritt

In der "Promi Big Brother"-Show am Freitag konnte man es schon sehen, mindestens Melanie Müller trägt auf einmal eine Glatze. Nun ist auch klar, warum.

So sieht Melanie Müller in "Promi Big Brother" nicht mehr aus.

Wer die TV-Show "Promi Big Brother" (Sat.1) am Freitagabend aufmerksam mitverfolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass Ballermann-Star Melanie Müller (33) irgendwann mit einer Glatze zu sehen war, die sie halbherzig unter dem Kapuzenshirt versteckt hat. Warum sie sich von ihrem blonden Haar getrennt hat, wird in der Sendung am Samstag (21. August, ab 22:15 Uhr) zu sehen sein. Vorab sei schon mal verraten: Es hat einen simplen Grund.

Haare vs. Party

Big Brother wollte wissen, wie weit die Promis für eine fette Party gehen. Wenn die Bewohner von Big Planet und Raumstation insgesamt 35 Gramm ihrer eigenen Haare abliefern, schmeißt er eine große, gemeinsame Party für alle - so die Aufgabe.

Melanie vertraute sich daraufhin Superhändler und Glatzenträger Paco Steinbeck (46) an. Er rasierte ihr ebenfalls eine Glatze. Daraufhin forderte sie die anderen auf, es ihr gleichzutun. "Danny hast du noch Sackhaare, dann schnippel dir die ab!", so Melanie. Doch der machte auch keine halben Sachen, zog nach und rasierte sich eine Glatze. TV-Ikone Jörg Draeger (75) fand es "cool", spendierte ebenfalls einige Strähnen seines Haupthaares und Haare von anderen Körperstellen für die Sammelschüssel.

Nachdem auch in der Raumstation alle - in unterschiedlichen Varianten - mitmachten, landeten insgesamt 83 Gramm Promihaar auf der Waage... Die Party kann kommen!