"Promi Big Brother": Gibt es eine Glatzen-Überraschung im Finale?

Drei der vier Finalisten von "Promi Big Brother" tragen schon Glatze. Nur Uwe Abel nicht. Ob er Melanie Müllers Scherangebot widerstehen kann?

Drei der vier Finalisten der TV-Show "Promi Big Brother" (Sat.1) laufen bereits ohne Haupthaar über den Big Planet. Topmodel und Mode-Unternehmer Papis Loveday (44) ist schon mit Glatze eingezogen. Ballermann-Queen Melanie Müller (33) und Schauspieler Danny Liedtke (31) haben sich vor einer Woche für eine Party-Belohnung die Haare abrasiert. Einzig "Bauer sucht Frau"-Star Uwe Abel (51) trägt noch Haare.

Schert Melanie Uwe eine Glatze oder nicht?

Wenige Stunden vor dem großen Finale am Freitagabend, hat die Sängerin sich nun mit einem Langhaarschneider vor dem TV-Landwirt aufgebaut und ihn gefragt: "Bist du dir sicher, Uwe? Uwe, guck mich an! Du bist dir sicher, ne!" Darauf grinst er in typischer Uwe-Manier: "Nö, aber egal!" Dann schmeißt sie den Haarschneider an... Ob der Bauer mit Herz wirklich mit seiner Konkurrenz gleichgezogen hat und auch oben ohne beim Finale antreten wird, ist bis dato unklar.

Wer als Siegerin oder Sieger aus "Promi Big Brother" 2021 hervorgehen und die Siegprämie von 100.000 Euro abstauben wird, entscheidet sich am heutigen Freitag (27. August) ab 20:15 Uhr live in Sat.1 - und ob Uwe inzwischen eine Glatze trägt auch.