"Promi Big Brother": Der Starttermin für die neue Staffel steht

Fans von Reality-TV-Formaten dürfen sich freuen: Der Starttermin für die neue Staffel von "Promi Big Brother" steht fest.

Reality-Star Leyla Lahouar (29), die seit ihrer Hochzeit mit Mike Heiter (33) vor wenigen Tagen offiziell Leyla Heiter heißt, konnte sich im vergangenen Jahr in der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" von Sat.1 durchsetzen. Wer ihr in der kommenden Staffel folgen wird, entscheidet sich ab dem 6. Oktober 2025. Diesen Starttermin für "Promi Big Brother" hat die ProSiebenSat.1-Gruppe am Donnerstag bekannt gegeben.

Mit den Worten "Big News vom großen Bruder" hat der Sender den Starttermin . Und weiter: "Ab Montag, 6. Oktober, heißt es wieder: Big Brother is watching you! Und das nicht nur im TV, sondern natürlich auch in diesem Jahr wieder im 24-Stunden-Livestream auf Joyn."

Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer?

Auch 2025 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wohl wieder auf jede Menge Drama, spannende Challenges und prominente Kandidaten und Kandidatinnen freuen, die im berühmtesten TV-Container Deutschlands um den Sieg kämpfen. Genauere Details werden zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht verraten. , dass das Moderations-Duo Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46) wieder durch die Sendung führen wird. Melissa Khalaj (36) und Jochen Bendel (57) übernehmen dann immer im Anschluss mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show".

Gewinnerinnen und Gewinner der Show

Die erste Gewinnerin war Jenny Elvers im Jahr 2013. Es folgten Aaron Troschke, David Odonkor, Ben Tewaag, Jens Hilbert, Silvia Wollny, Janine Pink, Werner Hansch, Melanie Müller, Rainer Gottwald und Yeliz Koc. Kleines Detail am Rande: Mike Heiter war im vergangenen Jahr bei Leylas großem Triumph übrigens ebenfalls im TV-Container dabei. Dort hatte er ihr auch einen Antrag gemacht.