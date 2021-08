"Promi Big Brother": Barbara Kijewski und Pascal Kappés ziehen ein

Am Mittwoch werden erneut zwei neue Bewohner das "Promi Big Brother"-Weltall aufmischen: Pascal Kappés ist den TV-Zuschauern aus "Berlin - Tag & Nacht" bekannt, Bloggerin Barbara Kijewski bezeichnet sich hingegen als "weißes Blatt".

Neue Bewohner braucht das Weltall: An diesem Mittwoch werden Pascal Kappés (31) und Reisebloggerin Barbara "Babs" Kijewski in die Raumstation oder auf den Big Planet ziehen. Woher kennt man die beiden "Promi Big Brother"-Neulinge?

Profi-Anglerin als Underdog

Barbara "Babs" Kijewski ist Profi-Anglerin, Moderatorin und Reisebloggerin. Die gebürtige Berlinerin und gelernte Bauzeichnerin hat es mit ihrer Angel-Leidenschaft unter anderem schon zu Stefan Raabs (54) "TV total" geschafft und präsentierte auf DMAX ihre eigene Show "Das Angelduell". Heute nimmt sie auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Fans in die Welt der Fische mit.

"Eigentlich passe ich als freiheitsliebender Mensch gar nicht in ein solches Format, denn ich liebe es, in der Natur zu sein", erklärt die neue Kandidatin vor dem Einzug im Sat.1-Interview. Jetzt wolle sie den Schritt aus ihrer Komfortzone wagen. Dass sie bei den Bewohnern und vielen Zuschauern wohl eher unbekannt sein wird, stört Kijewski nicht: "Vielleicht ist es ein Vorteil, als Underdog einzuziehen. Ich bin quasi ein weißes Blatt und kann es selbst beschriften."

Serien-Star mit besonderer Premiere

Pascal Kappés ist hingegen TV-Zuschauern ein Begriff. Der Sohn der 2002 bei einem Verkehrsunfall verstorbenen Trainer-Legende Rudi Kappés arbeitete zunächst als Model, wurde zum "Mister Saarland" gekürt und machte sich durch seine Rolle David in der RTLzwei-Serie "Berlin - Tag & Nacht" einen Namen. Mit seiner Ex-Frau Denise Merten (31) hat er einen zweijährigen Sohn, 2020 outete sich Kappés als bisexuell.

Mit "Promi Big Brother" sammelt er nun seine erste Reality-TV-Erfahrung. Als Single schließt Kappés nicht aus, dass er vielleicht jemandem ihm Weltall näherkommt: "Das ist immer situationsabhängig. Wenn man drei Wochen lang so eng aufeinanderhängt, ist alles möglich." Und wie kann man bei ihm punkten? "Es gibt fünf Punkte, die man bei mir beherzigen muss: Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt, Danke und Bitte."

Am Mittwoch (20:15 Uhr live in Sat.1) steht neben den beiden Live-Einzügen noch eine besondere Entscheidung an: Für einen anderen Promi geht die Zeit im Weltall zu Ende. Erstmals können die Zuschauer im Beliebtheitsvoting per Telefon, SMS und App darüber entscheiden, wer "Promi Big Brother" verlassen muss.