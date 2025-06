Programmänderung: RTL setzt "Die Bachelors" aus

Kaum gestartet, müssen "Die Bachelors" bei RTL schon wieder pausieren. Der Sender setzt am Mittwoch die Ausstrahlung der aktuellen Staffel aus. Als Grund nennt RTL "programmliche Gründe".

Erst seit einer Woche sind "Die Bachelors" bei RTL auf Sendung - und schon gibt es eine Unterbrechung. Der Sender pausiert an diesem Mittwoch, dem 25. Juni, die Ausstrahlung der zweiten Staffel. Das gab RTL kurzfristig am Dienstag bekannt. Die zweite Folge der Kuppelshow läuft demnach erst am 2. Juli. Dadurch verzögert sich auch das Finale. Felix Stein (32) und Martin Braun (35) vergeben ihre letzten Rosen nun am 27. August.

Ausstrahlung bei RTL+ nicht betroffen

Fans, die dringend wissen wollen, wie es mit den Junggesellen weitergeht, können aber aufatmen. Die Ausstrahlung bei RTL+ ist von der Programmänderung nicht betroffen. Beim hauseigenen Streamingdienst geht es wie geplant weiter.

Bei RTL+ sind die jeweiligen Folgen immer schon eine Woche vor der Ausstrahlung im TV zu sehen. Die jetzt verschobene Episode kennen die Abonnenten also bereits. Das bedeutet aber auch: Die Ausstrahlung im linearen Fernsehen hinkt nun zwei Wochen hinterher.

Änderung aus "programmlichen Gründen"

Anstatt "Die Bachelors" zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr "Splash! Das Promi-Pool-Quiz". Dabei handelt es sich um einen Zusammenschnitt von zwei Folgen aus dem Jahr 2024. Um 22:15 Uhr folgt wie geplant "RTL Direkt".

RTL nennt "programmliche Gründe" für die Änderung. Detaillierte Angaben macht der Sender auf Anfrage von spot on news nicht. Am 25. Juli hätten "Die Bachelors" aber starke tagesaktuelle Konkurrenz. Sat.1 überträgt live das Halbfinale der deutschen Mannschaft gegen Frankreich bei der U21-EM.

Auch ProSieben zeigt am Mittwoch Fußball. Hier läuft zur besten Sendezeit live das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD FC aus Südkorea bei der Klub-WM.