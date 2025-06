Programmänderung: "Die große Maus-Show" um eine Woche verschoben

Länger als ursprünglich gedacht müssen kleine und große Fans auf die nächste Ausgabe von "Die große Maus-Show" warten. Das Erste hat die Ausstrahlung verschoben. Das ist der neue Termin.

Auf Esther Sedlaczeks (39) vorübergehende Abschiedsshow muss das TV-Publikum eine Woche länger warten. Die nächste Ausgabe der Sendung "Die große Maus-Show" ist vom 28. Juni auf den 5. Juli verschoben worden, wie die ARD mitteilt. Erst eine Woche später stellen sich somit Prominente und die erfahrenen Maus-Experten Siham El-Maimouni, Ralph Caspers und Christoph Biemann den neugierigen Kinderfragen.

"Die große Maus-Show" um eine Woche verschoben

"Die große Maus-Show" wird nun am 5. Juli ab 20:15 im Ersten ausgestrahlt. An Prominenten zu Gast sind dann Annette Frier, Wincent Weiss, Jan Köppen, Jens Riewa, Johannes B. Kerner und Nilam Farooq. Als sogenannter Special Guest wird Schlager-Ikone Florian Silbereisen erwartet, der in Sedlaczeks Babypause das Format als Vertretung übernimmt. Die beliebte Moderatorin erwartet ihr drittes Kind.

Sat.1 überträgt EM-Finale

Am Samstag, dem 28. Juni, wandern stattdessen zwei Krimis auf den ursprünglich für "Die große Maus-Show" vorgesehenen Sendeplatz. Um 20:15 Uhr strahlt das Erste den 2019 gedrehten Krimi "Steirerkreuz" mit Miriam Stein in der Hauptrolle der Grazer Kommissarin Sandra Mohr aus. Im Anschluss folgt um 21:45 Uhr "Der Masuren-Krimi: Fangschuss", erstmalig ausgestrahlt 2021. Sebastian Hülk und Claudia Eisinger verkörpern hier den Dorfpolizisten Leon Pawlak und Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex.

"Die große Maus-Show" geht durch die Programmänderung starker Konkurrenz am Samstagabend aus dem Weg. Sat.1 überträgt ab 20:15 live das Finale der U21-EM. Die deutsche Auswahl tritt hier gegen England an. Anpfiff ist um 21 Uhr.