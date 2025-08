Programm und Personal: Das ist neu bei der NFL-Übertragung von RTL

Ohne Florian Schmidt-Sommerfeld und einem Community Host, dafür mit einem neuen NFL-Talk am Sonntag: Das ist neu bei der Football-Übertragung bei RTL.

Im September 2025 startet RTL in seine dritte Saison als übertragender Sender der National Football League (NFL). Nun hat RTL Programm und Personal für die nächste Spielzeit bekannt gegeben. Los geht die Übertragung bereits im August. In diesem Monat läuft die Preseason. Die Vorbereitungsspiele vor der regulären Saison bringt allerdings nur der Spartenkanal Nitro. Dort werden drei Partien live gezeigt, am 16., dem 22. und dem 23. August.

Am 5. September steigt dann bei RTL der NFL Season Opener. Zum offiziellen Auftakt der Saison spielen die Dallas Cowboys gegen die Titelverteidiger von den Philadelphia Eagles.

Feste Duos ohne Schmiso: Das NFL-Personal von RTL

RTL muss für die neue Saison einen prominenten Abgang auffangen. Florian Schmidt-Sommerfeld (35) hat das Team verlassen. Der viel beschäftigte Kommentator konzentriert sich auf seine Arbeit bei Sky.

Ohne "Schmiso" setzt RTL auf feste Kommentatoren-Duos. Patrick Esume (51) und Björn Werner (34) berichten sonntags von den Partien, die um 19 Uhr beginnen. Jan Stecker (65) und Kasim Edebali (35) übernehmen um 22 Uhr. Die ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer (41) und Markus Kuhn (39) melden sich als Experten aus ihrer Wahlheimat USA.

RTL streicht Community Host

Hauptmoderatorin im Studio ist wie gehabt Jana Wosnitza (31). Florian Ambrosius (49) wird sie punktuell vertreten. Ein weiterer Abgang ist Mitja Lafere (34), der als Community Host Kommentare aus dem Netz einbaute. Seinen Posten streicht RTL ersatzlos.

Die zeitlich reduzierte Interaktion mit der Fan-Community wird Wosnitza selbst übernehmen. So will RTL mehr Raum für die Analyse von Spielszenen gewinnen. Bei den Spielen, die der hauseigene Streamingdienst RTL+ überträgt, ist mit Christian Schulz aber ein fester Community Host dabei. RTL+ zeigt jeden Sonntag ergänzend zur Free-TV-Übertragung bei RTL eine zusätzliche Partie.

Neu ist 2025 ein Außenstudio in Köln-Deutz, das einem Football-Feld nachempfunden ist. Hier können die Experten fast unter Realbedingungen Spielzüge nachstellen.

Früher Start bei Nitro

Die Übertragung beginnt in der Saison 2025/26 sonntags noch früher. Um 18:15 Uhr läuft bei Nitro das neue Talkformat "Guten Abend Football". Jan Stecker spricht dort zur Einstimmung auf das erste Spiel mit den Gästen Patrick Esume und Björn Werner. Danach geht es rüber zu RTL.

Das Magazin "NFL Sideline", das bisher jeden Montag um 19:45 Uhr bei Nitro lief, fällt hingegen dem Programmumbau zum Opfer.