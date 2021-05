"Prodigal Son": Serie wird nach nur zwei Staffeln abgesetzt

"Prodigal Son - Der Mörder in Dir" wird keine Fortsetzung bekommen. Der US-Sender Fox kündigte nun das Ende der Krimiserie an - und das nach nur zwei Staffeln!

Tom Payne spielt in "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" einen Kriminalpsychologen, der die New Yorker Polizei beim Lösen von Mordfällen unterstützt.

Die Krimiserie "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" wird nach dem Ende der zweiten Staffel abgesetzt. Das berichten nun Demnach soll am 18. Mai auf dem US-Sender Fox das Staffelfinale laufen. Die Serie mit "The Walking Dead"-Darsteller Tom Payne (38) in der Hauptrolle erzielte zuletzt nur geringe Einschaltquoten. Deshalb soll sich der Sender gegen eine Fortsetzung des Dramas entschieden haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Produktion, in der unter anderem Michael Sheen (52) und Catherine Zeta-Jones (51) zu sehen sind, ging im September 2019 vielversprechend an den Start. Auf Dauer konnte die Serie die Mehrheit der Zuschauer aber offenbar nicht überzeugen. Die erste Staffel wurde 2020 im deutschen Free-TV bei Sat.1 ausgestrahlt und ist über Amazon Prime Video abrufbar.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Michael Sheen als berüchtigter Serienkiller

Payne spielt in "Prodigal Son" den Kriminalpsychologen Malcolm Bright, dessen Vater (Michael Sheen) ein berühmter Serienmörder ist. Um der New Yorker Polizei beim Entschlüsseln von Mordfällen zu helfen, benötigt Bright Hilfe - kann sein Vater ihn dabei unterstützen?