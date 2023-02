Prinz Harry und Herzogin Meghan zu Gast bei "South Park"?

Sind Prinz Harry und Herzogin Meghan bald als Gaststars in der Comedy-Zeichentrickserie "South Park" zu sehen? Das deutet zumindest ein Trailer zur neuen Folge an.

Die Animationsserie "South Park" nimmt offenbar Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) ins Visier. Das lässt zumindest vermuten. In dem 16-sekündigen Clip mit dem Titel "Ein blöder Prinz und seine dumme Frau" ist zu sehen, wie die Serienfigur Kyle sich aufregt: "Es macht mich wirklich verrückt. Ich habe es satt, von ihnen zu hören, aber ich kann nicht von ihnen wegkommen! Sie sind überall in meinem verdammten Gesicht." Sein Freund Stan darauf: "Sieh mal Kyle, wir interessieren uns einfach nicht für irgendeinen blöden Prinzen und seine dumme Frau."

Episodentitel spielt auf Harry und Meghan an

Auch der Titel der Episode, "The World Privacy Tour" ist unmissverständlich eine Anspielung auf die Sussexes, die einerseits ihre Privatsphäre einklagen und andererseits mit Interviews, Netflix-Doku und Memoiren immer wieder die Öffentlichkeit suchen. Die Folge ist in den USA am Mittwochabend (15. Februar) zu sehen und feiert am Sonntag (19. Februar) deutsche TV-Premiere bei "Comedy Central".

"South Park" stammt aus der Feder von Trey Parker und Matt Stone und ist dafür bekannt, immer wieder Prominente aufs Korn zu nehmen - von Alec Baldwin über Oprah Winfrey und Paris Hilton bis zu Will Smith. Bereits seit 1997 läuft die provokante Comedyserie rund um die Figuren Eric, Kenny, Kyle, Stan und Co. und befindet sich aktuell in der 26. Staffel.