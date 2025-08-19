Pooths vs. Ochsenknechts: Mutter-Sohn-Duell bei "Schlag den Star"

Erstes Mutter-Sohn-Duell bei "Schlag den Star": Verona und Diego Pooth treten gegen Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht an und setzen damit den Trend zu Paar-Matches fort.

Es ist offiziell: Zum ersten Mal in der Geschichte von "Schlag den Star" treten zwei berühmte Mutter-Sohn-Teams gegeneinander an. Verona Pooth (57) und ihr Sohn Diego (21) kämpfen am 6. September 2025 gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). Das bestätigte ProSieben auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Details sollen in den nächsten Wochen folgen.

Verona trat mit ihrem ältesten Sohn schon in diversen Shows auf. Diego holte sich erst kürzlich ohne ihre Hilfe den Sieg in der 18. Staffel von "Let's Dance". Natascha und Wilson Gonzalez wiederum treten gemeinsam in der Familien-Dokusoap "Diese Ochsenknechts" auf.

"Schlag den Star" setzt verstärkt auf Zweierteams

In den vergangenen Ausgaben setzte "Schlag den Star" verstärkt auf Zweierduelle. So traten bereits Ehepaare gegeneinander an - etwa Annemarie und Wayne Carpendale gegen Anna-Maria Ferchichi und Bushido. Im Juni 2025 folgte ein Schwestern-Duell: Davina und Shania Geiss gegen Lilli und Luna Schweiger. Eine Mutter-Sohn-Konstellation gab es bislang jedoch nicht.

Verona Pooth trat bereits solo bei "Schlag den Star" in den Ring. Am 5. September 2020 setzte sie sich gegen Janine Kunze (51) durch. Aus der Familie Ochsenknecht war bisher nur Uwe Ochsenknecht (69) dabei. Er verlor am 19. August 2023 gegen Heiner Lauterbach (72).