Pooths gegen Ochsenknechts: Aufregung vor "Schlag den Star"

Verona Pooth und Natascha Ochsenknecht treten heute Abend bei "Schlag den Star" zusammen mit ihren Söhnen gegeneinander an. Im Vorfeld zeigen sich die beiden TV-Stars aufgeregt und überlegen, ob sie sich wohl gut genug auf die ProSieben-Show vorbereitet haben.

Am Samstagabend steigt bei "Schlag den Star" das erste Mutter-Sohn-Duell in der Geschichte der Show. Verona (57) und Diego Pooth (21) treten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) an. Beide Teams meldeten sich wenige Stunden vor der Live-Sendung aus Köln und ließen dabei durchblicken, dass die Nervosität steigt (20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn). Während Verona Pooth bekundete, "sowas von aufgeregt" zu sein, haben Natascha Ochsenknecht und ihr Erstgeborener eine anstrengende Anreise hinter sich, können dafür aber auf besondere Unterstützung zählen.

Gute Nacht nach Bahn-Chaos

Die Ochsenknechts machten sich bereits am Freitag auf den Weg von Berlin nach Köln. Unterwegs ereilte sie allerdings Bahn-Chaos. Nach mehr als 45 Minuten ungeplantem Stopp in Wuppertal stiegen Mutter und Sohn aufs Taxi um. "Läuft", seufzte Natascha Ochsenknecht genervt in ihren Storys vor. Immerhin scheint die Nacht im Hotel dann "gut" verlaufen zu sein. Aus dem morgendlichen Hotelbett resümierte sie dann, dass man sich eigentlich nicht wirklich auf die Sendung vorbereiten könne. Man versuche es natürlich, aber irgendwann sage der Kopf "lass' mich in Ruhe, du hättest die letzten 20 Jahre ja das und das machen können". So müsse sie wohl bis heute Abend noch zehn Kilo abnehmen, sagte sie ironisch. Aber es sei letztlich eine Unterhaltungsshow "und wenn man verkackt, ist das menschlich". Sie freue sich auf Verona und Diego.

Auch Jimi Blue ist in Köln

Im Laufe des Tages, so verriet Natascha Ochsenknecht noch, werde auch der Rest der Familie anreisen. Dazu scheint auch Jimi Blue (33) zu gehören, der bereits ein Bild von sich in Köln in seiner Instagram-Story teilte. Im August wurde der Schauspieler in Österreich wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 18.000 Euro verurteilt. Inzwischen durfte er das Land wieder verlassen. Mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31), mit der er eine Tochter hat, zeigte er bei einer Hochzeit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und auch Moderatorin Vera Int-Veen (57) wird dem Ochsenknecht-Duo ihre Daumen drücken. Via Instagram bekundete sie, dies käme "aus dem Herzen und aus der Freundschaft". Sie habe aber beide Familien "lieb" und glaube, dass der Abend sehr unterhaltsam und spannend werde.

Steckt der Dubai-Umzug Verona Pooth noch in den Knochen?

Verona Pooth gab sich indessen "sowas von aufgeregt". Sie möge Natascha und Wilson Gonzalez "echt gerne", aber heute gehe es trotzdem "um die Wurst". Alle wollten natürlich gewinnen. Sie habe sich gut vorbereitet und sei auch in shape, bekundete die TV-Ikone. Aber sie habe auch "harte zwei Monate" hinter sich. Schließlich sei sie nach Dubai umgezogen und habe viel zu organisieren gehabt. Auch Sohn Diego habe viel um die Ohren gehabt, dennoch müsse er das jetzt rocken. "Ich glaube, Natascha und ich bauen auf Diego und Wilson", betonte Pooth noch, "aber natürlich müssen wir auch herhalten".