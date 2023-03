"Polizeiruf 110: Ronny": Das sind die jungen Episoden-Stars

Im neuen "Polizeiruf 110: Ronny" geht es um einen vermissten Zehnjährigen. Das Ensemble besteht vor allem aus jungen Schauspielern. Das sind die grandiosen Episoden-Stars.

Im Magdeburger "Polizeiruf 110: Ronny" (19. März, das Erste) kommt ein junges Ensemble zum Einsatz. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen, 54) muss im Vermisstenfall des zehnjährigen Ronny Hartwig (Johann Barnstorf, geb. 2009) ermitteln. Dieser fuhr nach der Geburtstagsparty im Kinderheim zu seiner Mutter Sabine (Ceci Chuh, geb. 1991) - auf dem Nachhauseweg verschwindet er spurlos.

Im Laufe der Ermittlungen kommen immer mehr Verdächtige auf: darunter seine einst drogenabhängige Mutter und der Heim-Mitarbeiter Matthias Precht (Thomas Schubert, 29). Nach und nach rückt auch Gordon Kleinschmidt (Valentin Oppermann, geb. 2004), der Sohn der Heimleiterin Gaby Kleinschmidt (Maja Schöne, 47) ins Visier. Verkörpert werden alle drei von grandiosen und jungen Schauspielern und Schauspielerinnen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ceci Chuh als Sabine Hartwig

Die Figur Sabine Hartwig ist auf die schiefe Bahn geraten, wurde drogenabhängig und vernachlässigte ihren Sohn Ronny. Dieser kam daraufhin ins Kinderheim - doch sie will ihn zurückhaben. Allerdings scheint die junge Frau immer noch mit ihrem Leben überfordert zu sein und verstrickt sich zu Beginn in widersprüchliche Aussagen. Doch Sabine tut alles, um ihren Sohn zurückzuhaben. Ihre Verzweiflung ist fast greifbar. Großartig wird der Charakter von Ceci Chuh verkörpert.

Sie wurde 1991 geboren und wuchs in Berlin auf. Sie war schon in einigen Fernsehformaten zu sehen, unter anderem in "SOKO Potsdam", "Notruf Hafenkante" sowie im "Tatort: Es lebe der Tod". Mit dem Film "Die Ungezogenen" machte sie 2007 erstmals auf sich aufmerksam. Es folgten weitere Hauptrollen in "Sin & Illy still alive" (2015) oder "Bube Stur" (2015). Zuletzt war Chuh 2022 in der Krimiserie "Marie Brand und der entsorgte Mann" zu sehen.

Thomas Schubert als Matthias Precht

Als engagierter Erzieher sticht Matthias Precht hervor. Er zeigt den Kindern, wie man angelt und nimmt sie auf sein Boot mit. Allerdings werden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs laut und auch er verstrickt sich in widersprüchliche Aussagen. Gespielt wird die feinfühlige Figur vom österreichischen Darsteller Thomas Schubert.

Er wurde 1993 in Wien geboren und kam nur zufällig zur Schauspielerei. Beim Casting für die Hautrolle in "Atmen" (2011) wurde er aus rund 300 Bewerbern ausgewählt. Für sein Schauspieldebüt wurde er mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet. Es folgten weitere Engagements in Formaten wie "SOKO Donau" oder "Die Toten vom Bodensee - Fluch aus der Tiefe". Auch "Tatort"-Erfahrung hat Schubert bereits, 2020 war er im "Tatort: Gefangen" zu sehen, 2021 folgte "Polizeiruf 110: Bis Mitternacht".

Valentin Oppermann als Gordon Kleinschmidt

Valentin Oppermann schlüpft im "Polizeiruf 110: Ronny" in die Rolle eines aggressiven sowie manipulativen Jugendlichen. Erst im Laufe des Films merkt man als Zuschauender, dass mit Gordon Kleinschmidt etwas nicht stimmt. Seine Mutter versucht alles, um an ihn heranzukommen und stellt sich schützend vor ihn. Sie hat allerdings auch Angst vor seinen Wutausbrüchen. Die Figur präsentiert sich als Unschuldslamm und lügt, wenn es darauf ankommt. Oppermann gelingt es grandios, diesen emotionslosen und sadistisch veranlagten Charakter glaubhaft darzustellen. Vor allem am Schluss, wenn er seine grausame Tat als lustig empfindet und zu lachen beginnt.

Der Schauspieler wurde 2004 geboren und hat schon etwas Erfahrung gesammelt. Engagements in "Die Eifelpraxis" über "Das Pubertier" bis hin zu "Dark" und "jerks." kann er in seinem Lebenslauf vorweisen.