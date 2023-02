"Polizeiruf 110: Daniel A.": Gewissen vs. Outing im neuen Rostock-Fall

Im "Polizeiruf 110: Daniel A." müssen die Kommissarinnen Katrin König und Melly Böwe als neues Team den Tod einer jungen Frau aufklären. Die Hauptfigur ist ein trans Mann, der um ein selbstbestimmtes Outing kämpft.

Die neue Doppelspitze im Rostocker "Polizeiruf 110"-Kommissariat, Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 50) und Melly Böwe (Lina Beckmann, 41), und ihr Team müssen den Tod einer jungen Frau aufklären. Fälschlicherweise wird ein junger Mann (Jonathan Perleth, geb. 1994) verdächtigt. Den sucht die Polizei, ohne zu ahnen, dass sich der trans Mann noch nicht geoutet und auch panische Angst davor hat ...

Darum geht es im "Polizeiruf 110: Daniel A."

Die Grundschullehrerin Nathalie Gerber (Lea Freund, 26) wird tot auf dem Parkplatz der Kneipe "Knockout" aufgefunden. Dort war sie mit ihrem Online-Date Daniel A. (Perleth) verabredet. Nach ihm wird nun gesucht. Doch Daniel kann sich nicht bei der Polizei melden, denn er ist ein trans Mann, der sich noch nicht geoutet hat und dessen größte Angst es ist, dass sein Vater Frank Adamek (Jörg Witte, 58) auf diesem Weg davon erfährt. Katrin König und Melly Böwe haben nur die letzten Angaben aus Nathalies Dating-App zur Verfügung: Demnach suchen sie einen Mann, der in einem Rostocker Chor gesungen hat.

Böwes Einstand im Revier wird trotz Kuchenbrötchen nicht gemütlich, denn auch auf dem Kommissariat gibt es Reibungspunkte rund um Geschlechterbilder. Wie lebt es sich für Röder (Uwe Preuss, geb. 1961), Thiesler (Josef Heynert, 46) und Pöschel (Andreas Guenther, 49) mit zwei Frauen an der Spitze? Und wie gehen die beiden Frauen miteinander um - Thiesler prophezeit einen Zickenkrieg.

Währenddessen kämpft Daniel mit seinem schlechten Gewissen, um sein selbstbestimmtes Outing und um seine große Liebe Hanna Blankenstein (Alina Stiegler, 29). Als er auf Marc Wigand (Max Krause, geb. 1993) trifft, Nathalies Sandkastenfreund und späteren Stalker, glaubt Daniel, aus seinem Dilemma erlöst zu sein: Er kann den Täter präsentieren und die eigene Identität schützen. Doch da irrt er sich ...

Lohnt sich das Einschalten?

Auf jeden Fall. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen von Beginn an, wer es war und vor allem, dass Daniel nichts damit zu tun hat, und so bleibt viel gut genutzter und eindrücklich inszenierter Raum, um von der misslichen Lage des jungen Transmannes zu erzählen. "Trotz eines starken Ermittlerkrimis ist Daniel unsere Hauptfigur", bestätigt Regisseur Dustin Loose (36). "Wir erzählen um ihn herum und begleiten ihn in viele Situationen hinein. Die Geschichte, die wir erzählen, ist aber so universell und nahegehend, dass es am Ende gar nicht mehr wichtig ist, wer sich als was identifiziert und wie man was nennt. Denn letztlich erzählen wir von einem Menschen im Kampf mit und um sich selbst", fasst er zusammen.

Jonathan Perleth spielt den liebenswerten und verzweifelten Daniel, in dessen Pass noch Daniela steht, unfassbar gut und glaubhaft. Und das, obwohl er beim Casting noch Schauspielstudent war. Vielleicht konnte er Daniels Angst aus der eigenen Geschichte heraus etwas besser nachvollziehen, denn Perleth erzählte dem Sender über die Castingphase: "Ich hatte gerade erst ein halbes Jahr Testosteron genommen, sah also noch relativ weiblich aus. Aber auf den ganzen Casting-Portalen, auf denen man mich eventuell hätte finden können, hatte ich meinen Namen schon zu Jonathan geändert." Die Schreibweise "trans Mann" ist laut NDR im Übrigen die von ihm gewählte.

Regisseur Loose erklärt zum Castingprozess: "Natürlich hatten wir auch den Wunsch, für diese Rolle jemanden zu finden, der selbst eine trans Person ist. Wir haben ein sehr aufwändiges, erst mal ergebnisoffenes Casting betrieben mit trans Personen, non-binären Schauspielenden, Cis-Hetero-Schauspielern etc. Das war eine sehr intensive Arbeit."

"Polizeiruf 110: Daniel A." ist ein echtes Drama und ein spannender Krimi, bei dem an den richtigen Stellen aber auch der Humor nicht zu kurz kommt. Apropos, was den Film noch so sehenswert macht, ist die Neujustierung des Rostocker Ermittlerteams. Spätestens nach dieser Folge dürften die Zuschauerinnen und Zuschauer die Neue - Kommissarin Melly Böwe - ins Herz geschlossen haben. Das liegt an der Rolle, aber auch an Lina Beckmanns Schauspielkunst. Von cooler Kommissarin ist hier weit und breit nichts zu sehen, dafür bekommt das Sonntagskrimipublikum eine Figur präsentiert, mit der man sich identifizieren kann. So herrlich normal, ein bisschen tollpatschig und unfreiwillig komisch und doch erfolgreich bei der gemeinsamen Aufklärung des Falls.

Wer hätte das gedacht, Kommissar Alexander "Sascha" Bukow (Charly Hübner, 50) wird zwar auch im Kommissariat nach wie vor noch schmerzlich vermisst, doch er ist ersetzbar.

Der Krimi als Hörfilm

Und noch ein kleiner Tipp am Schluss: Den "Polizeiruf 110: Daniel A." gibt es begleitend zum Krimi auch als Audio-Podcast in der ARD Audiothek. Wie der Sender weiter mitteilt, sind in der Hörfassung zum Beispiel für unterwegs die Originalstimmen aller Schauspielerinnen und Schauspieler zu hören. Hinzukommt eine Erzählstimme, die durch die Handlung der Geschichte führt.

Die 90-minütige Hörfilmfassung des Fernsehkrimis steht ab dem 19. Februar 2023 zum Streaming und Download bereit.