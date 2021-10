Pinhead wird in neuem "Hellraiser"-Film von einer Frau verkörpert

Pinhead zählt zu den Ikonen des Horrorfilms. Im neuen "Hellraiser"-Film soll die Figur allerdings von einer Frau gespielt werden. Eine Schauspielerin ist auch schon gefunden.

Die US-Schauspielerin Jamie Clayton (43) hat eine neue Rolle an Land gezogen. Die 43-Jährige übernimmt im Reboot des Horrorklassikers "Hellraiser" die Rolle des legendären Filmmonsters Pinhead, wie unter anderem Das ist das erste Mal, dass die Horrorfigur von einer Frau verkörpert wird.

Jamie Clayton freut sich über neue Rolle

Clayton feierte die Bekanntgabe in den sozialen Medien. ein Foto von sich, auf dem sie die ikonische Puzzlebox in der Hand hält. "Dämonen für einige. Engel für andere", schrieb sie dazu.

Clive Barker ist als Produzent an Bord

Die Dreharbeiten für das Reboot sind bereits abgeschlossen. Neben Clayton sind Odessa A'zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo und Hiam Abbass mit an Bord. Clive Barker (69), der Autor und Regisseur des Originals "Hellraiser - Das Tor zur Hölle" von 1987, ist neben Marc Toberoff, David S. Goyer (55) und Keith Levine als Produzent im Einsatz. David Bruckner führt Regie.

Die genaue Handlung oder das Startdatum sind noch nicht bekannt. Das Reboot läuft in den USA exklusiv auf dem Streamingdienst Hulu. Wo oder ob es in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch in den Sternen.

Doug Bradley (67) spielte die Rolle des Pinhead in der "Hellraiser"-Reihe ab 1987 in acht Filmen. 2011 übernahm Stephan Smith Collins (50), gefolgt von Paul T. Taylor im Jahr 2018.