Pietro Lombardi zum "DSDS"-Aus: "Alle guten Dinge gehen einmal vorbei"

"Deutschland sucht den Superstar" endet 2023 mit der Jubiläumsstaffel. Der Gewinner von 2011, Pietro Lombardi, ist "schon ein wenig traurig darüber", wie der Sänger im Interview verrät.

Der Sender RTL hat vor Kurzem verkündet, dass die 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" die letzte sein soll. Zur Jubiläumsstaffel kehrt Dieter Bohlen (68) 2023 noch einmal in die Jury der Castingshow zurück.

Pietro Lombardi (30) hat dem Format viel zu verdanken, er ging 2011 als "DSDS"-Gewinner hervor und startete danach eine erfolgreiche Musikkarriere. Zudem war er in der 16. und 17. Staffel Teil der Jury. "Ich bin ein 'DSDS'-Kind und daher schon ein wenig traurig darüber, dass 'DSDS' zu Ende geht", sagt der 30-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. "Alle guten Dinge gehen einmal vorbei, aber wer weiß, was uns noch erwartet."

Dieter Bohlen wird für Überraschungen sorgen

Ob das Ende von "DSDS" die richtige Entscheidung gewesen ist, könne der Sänger nur "schwer einschätzen". Für viele, wie auch für Lombardi selbst, sei die Show ein wichtiges Sprungbrett für die Karriere gewesen. "Wenn die Beteiligten sich jetzt dazu entschieden haben, die Show einzustellen, werden sie gute Gründe dafür haben." Er sei sich sicher, "dass es neue Möglichkeiten für Nachwuchstalente geben wird". Dass Dieter Bohlen noch mal in der Jury sitzen wird, freue Lombardi sehr. "So wie ich Dieter kenne, wird es vielleicht die ein oder andere Überraschung geben."

Pietro Lombardi steht seit Jahren erfolgreich mit beiden Beinen im Musikgeschäft. Am 22. Juli hat der 30-Jährige seinen neuen Song "Ciao Bella" veröffentlicht, der nach purem Sommer klingt. "Meine Songs stehen für gute Laune, tolle Stimmung und schöne Vibes", erklärt der Musiker im Interview. Wo Lombardi dieses Jahr seinen Urlaub verbringen wird, weiß er noch nicht. "Vielleicht Italien, aber vielleicht bleibe ich auch einfach zu Hause und genieße hier die Zeit." Welchen Song er gerne im Sommer hört? "'Despacito' war und ist immer noch der Sommersong für mich. Bei dem Song bekomme ich immer Lust zu tanzen und denke direkt an den Sommer."