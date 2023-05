Pietro Lombardi ist auch 2024 in der "DSDS"-Jury

Pietro Lombardi wird auch 2024 in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" sitzen. Er nimmt dabei neben Dieter Bohlen Platz.

Pietro Lombardi (li.) und Dieter Bohlen bleiben beide in der "DSDS"-Jury.

Dieter Bohlen (69) hat Anfang April verkündet, dass es mit der Castingshow "Deutschland sucht der Superstar" (RTL, ) 2024 weitergehen wird, obwohl die vergangene Jubiläumsstaffel das Ende des Formats besiegeln sollte. In den vergangenen Wochen wurde spekuliert, wer neben dem Poptitan die neue Jury bilden wird. Fest steht nun: Ein weiteres Jurymitglied wird bleiben. , wird Pietro Lombardi (30) in der 21. Staffel wieder am Jurypult sitzen.

Lombardi blieb nach seinem "DSDS"-Sieg im Jahr 2011 der Castingshow treu und wurde in der 16. und 17. Staffel sowie der Jubiläumsstaffel Juror. Die beiden Jurorinnen der 20. Staffel, Social-Media-Star Katja Krasavice (26) und Sängerin Leony (25), sollen 2024 hingegen ihre Plätze räumen, RTL soll auf der Suche nach zwei Nachfolgerinnen sein. .

Altersgrenze fällt weg

Im kommenden Jahr wird es eine Veränderung in der Musikshow geben: Zukünftig können Talente aus allen Altersgruppen an dem Format teilnehmen. Alle ab 16 können zum "DSDS"-Casting kommen. "Bewerbt euch jetzt schon!", sagte Bohlen und eröffnete somit die Bewerbungsphase für die neue Staffel. Der Zuspruch der Fans habe 2023 deutlich über den Vorjahreswerten gelegen, erklärte Programmgeschäftsführerin von RTL/RTL+, Inga Leschek, zu der überraschenden Fortführung der Sendung. "Diese positive Resonanz hat uns dazu bewogen, auch in 2024 mit 'DSDS' weiterzumachen."