Panne bei "RTL aktuell": Peter Klöppel sitzt im Dunkeln

Was ist denn bei "RTL aktuell" passiert? Am Sonntagabend gingen im Studio die Lichter aus und Moderator Peter Klöppel saß im Dunkeln.

Plötzlich war es Dunkel im RTL-Studio. Damit hatte offenbar auch Peter Klöppel nicht gerechnet. Trotzdem moderierte der 62-Jährige weiter - ganz Medienprofi halt. Sich selbst beleuchtete er mit Licht aus einem Handy. Auch der Sportteil der Sendung war unbeleuchtet, man konnte nur die Moderatoren erkennen.

Licht aus bei RTL: Panne sorgt für Lacher

Auf Twitter reagierten die Zuschauer belustigt über die Panne. "Um Peter Klöppel könnte die Welt untergehen, er moderiert trotzdem weiter", schreibt ein User dazu.

Am Ende der Sendung erklärte Peter Klöppel, dass aufgrund eines größeren Stromausfalls die Beleuchtung ausgefallen sei. Da die vorproduzierten Beiträge und die Live-Schalten aber ganz normal funktionierten, wurde "RTL aktuell" auch ohne Licht zu Ende moderiert.