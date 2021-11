"Pam & Tommy": Erster Trailer zur Serie über Pamela Andersons Sex-Tape

Ab Februar gibt es "Pam & Tommy" zu sehen. Ein erster Trailer über den Sex-Tape-Skandal von 1995 ist nun veröffentlicht worden...

"Sagt hallo zu Pam & Tommy."Produzent Seth Rogen (39) . Die Show dreht sich um den Skandal aus dem Jahr 1995, als das Sex-Tape von Pamela Anderson (54) und Tommy Lee (59) veröffentlicht wurde. Lily James (32) spielt "Baywatch"-Star Anderson, Sebastian Stan (39) ist als Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee zu sehen.

Das reale Paar dominierte die Schlagzeilen mit seiner Wirbelwind-Romanze und der Hochzeit im Februar 1995. Die beiden kannten sich vor der Eheschließung erst vier Tage. Das Flitterwochen-Sexvideo der Stars wurde gestohlen und im Internet veröffentlicht. Anderson und Lee, die zwei gemeinsame Söhne haben, ließen sich 1998 nach einer turbulenten Beziehung scheiden. Sie sind zwar nicht direkt an der Produktion der Serie beteiligt, sollen aber angeblich von den Plänen gewusst haben.

"Das macht es so heiß"

Seth Rogen erscheint neben Lily James und Sebastian Stan im Trailer als Rand Gauthier - der Angestellte, der in der Serie das Tape stiehlt und verbreitet. "Parks And Recreation"-Star Nick Offerman (51) spielt offenbar seinen Komplizen. "Es ist, als würden wir etwas sehen, was wir nicht sehen sollten", sagt Offermans Figur, nachdem er das Tape gesichtet hat, und fügt hinzu: "Das macht es so heiß."

Tommy Lee alias Stan erklärt in dem Vorab-Clip, in dem die beiden Superstars offenbar verzweifelt versuchen, die Veröffentlichung des Tapes zu stoppen: "Ich bin auf diesem Band, genau wie du." James' Pamela Anderson, im Trailer auch im ikonischen roten "Baywatch"-Badeanzug zu sehen, erwidert: "Nein, nicht wie ich, das bist du nicht."

Zum Cast der achtteiligen Serie gehören ebenfalls Taylor Schilling (37), Andrew Dice Clay (64), Pepi Sonuga (28) und Mozhan Marnò (41). Als Regisseur fungiert Craig Gillespie (54), der mit Sebastian Stan bereits in "I, Tonya" (2017) zusammengearbeitet hatte. "Pam & Tommy" soll am 2. Februar 2022 bei dem US-Anbieter Hulu Premiere feiern. Disney+ hat für 2022 die Deutschlandpremiere von "Pam & Tommy" angekündigt.

