"Ozzy Osbourne: Coming Home": Doku kurzfristig verschoben

Wenige Wochen nach Ozzy Osbournes Tod sollte eine neue Dokumentation über die letzten Jahre des legendären Rockmusikers am Montag gezeigt werden. Nur wenige Stunden vor Ausstrahlung wurde die Doku aus dem Programm genommen.

Der legendäre Rockmusiker Ozzy Osbourne (1948-2025) ist im Juli im Alter von 76 Jahren verstorben. Die britische BBC wollte eigentlich nur wenige Wochen nach seinem Tod, am heutigen 18. August, eine neue Doku über den "Prince of Darkness" zeigen. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt hat "Ozzy Osbourne: Coming Home" kurzfristig aus dem Programm genommen.

Bisher gibt es keinen neuen Termin und auch ein Grund für die überraschende Änderungen wurde nicht mitgeteilt. Gegenüber der Webseite der bestätigte man die Verschiebung und teilte mit, dass Details zur Ausstrahlung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen. Auch online ist die demnach rund einstündige Doku "not currently available", also derzeit nicht abrufbar.

Eine intime Doku über Ozzys letzte Jahre

"Ozzy Osbourne: Coming Home" soll laut Angaben der BBC ein "intimer Film" sein, für den über drei Jahre hinweg mit Osbourne, seiner Ehefrau Sharon (72), mit Tochter Kelly (40) und Sohn Jack (39) sowie engen Freunden gedreht wurde. "Der Film ist ein ehrliches und bewegendes Porträt von Birminghams Lieblingssohn und von der Familie, die ihn während seines letzten Auftritts und im letzten Kapitel seines Lebens bewundert und unterstützt", heißt es in der Beschreibung.

Clare Sillery , dass das Team sich geehrt gefühlt habe, während dieses Lebensabschnitts von Osbourne mit ihm und der Familie drehen zu dürfen. Die Doku solle den unerschütterlichen Geist des Musikers zeigen. "Wir hoffen, dass er Ozzys Fans und den Zuschauern Trost und Freude spendet, während sie sich an sein außergewöhnliches Leben erinnern und es feiern", wurde Sillery zitiert.

Zwei Wochen nach Osbournes Tod wurde bekannt, dass er infolge eines "akuten Herzinfarkts" gestorben ist. Als "gemeinsame Ursachen" wurden in offiziellen Unterlagen laut "New York Times" eine koronare Herzkrankheit und seine Parkinson-Erkrankung genannt. Der Frontmann von Black Sabbath war am 22. Juli verstorben.