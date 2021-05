"Overserved with Lisa Vanderpump": Diese Frau lüftet jedes Geheimnis

Lisa Vanderpump lädt in ihrer neuen Realityshow Promis zur luxuriösen Dinnerparty und entlockt ihren beschwipsten Gästen pikante Geheimnisse.

Wer "Overserved" wurde, hat umgangssprachlich zu tief ins Glas geschaut. Eine überaus passende Bezeichnung also für die neue Realityshow "Overserved with Lisa Vanderpump", die ab 9. Mai ihre deutsche TV-Premiere beim Pay-TV-Channel E! Entertainment (immer in Doppelfolgen um 20:15 Uhr) feiert. Denn darin lädt die titelgebende Lisa Vanderpump (60) nicht nur in ihre Luxusvilla "Villa Rosa" zur Nobelspeise ein - das wäre ja öde. Vielmehr entlockt sie mit ihrer charmant-derben Art, Partyspielchen und reichlich Alkohol manch einem Star auch manch ein Geheimnis.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Ausgelassen statt stocksteif

Für ihre Dinnerpartys hat Lisa Vanderpump eigentlich nur eine Regel, wie sie stolz verkündet: "Die Gäste sollten unartig sein. Aber die Gastgeberin muss unartiger sein." Diesem Motto bleibt der Star, Reality-TV-Fans dank "The Real Housewives of Beverly Hills" bestens bekannt, in jeder der halbstündigen Folgen treu. Was schon mal dazu führen kann, dass neben Promigeheimnissen auch prominente Körperteile ans Tageslicht kommen ...

Das Prinzip der Show ist dabei so simpel wie unterhaltsam. Als frech-verzogenes Kind von "Das perfekte Promi-Dinner" und "Keeping Up with the Kardashians" kommt "Overserved with Lisa Vanderpump" daher, statt stocksteifer Dinnerparty wird ausgelassen geplaudert und prunkvoll gefeiert. Jeder Tag mit jeweils zwei bis drei Stargästen hat ein anderes kulinarisches Motto und Spiele wie "Rosé Pong" oder "Diva Krocket" helfen dabei, die letzten Hemmungen fallen zu lassen.

Und dann erzählen Promis schon mal von ihrer besten Racheaktion, der schmutzigen Trennung samt Fremdgehskandal, oder ziehen bei "Trinken oder Pflicht" die Aufforderung: "Tweete etwas Ungehobeltes über Ryan Reynolds!"

Illustres Teilnehmerfeld

Für die Promigäste wie für die Zuschauer gilt: Wer sich darauf einlässt, erlebt eine erstaunlich gute und kurzweilige Zeit. In den USA reifte "Overserved with Lisa Vanderpump" zum Publikumsliebling, der Grundtenor: Die einen lieben es und die anderen hassen zugeben zu müssen, es zu lieben. Bestes "Guilty Pleasure"-Material also.

In Folge eins sind Produzent und N'Sync-Star Lance Bass (42) nebst Ehemann Andrew Turchin zu Gast. Außerdem gibt sich "Kill Bill"-Schauspielerin Vivica A. Fox (56) die Ehre. Die weiteren prominenten Gäste der ersten Staffel sind Iggy Azalea (30), Joel McHale (49, "Community"), Sheryl Underwood (57), Steve-O (46), Tori Spelling (47), Jim Jeffries (44), Margaret Cho (52) und Trixie Mattel (31), um nur einige zu nennen.