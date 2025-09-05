"Only Murders in the Building": Darum ist die Rückkehr sehenswert

Packende Mordfälle, feiner Humor und ein Hauptdarsteller-Trio in Bestform: Auch die neue, fünfte Staffel von "Only Murders in the Building" begeistert auf ganzer Linie.

Bekommen es mit dem nächsten Mordfall im Arconia zu tun: Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short (v.l.n.r.).

Nach einer Pause von ziemlich exakt einem Jahr kehrt die allseits beliebte Murder-Mystery-Serie "Only Murders in the Building" auf Disney+ zurück. Nachdem das Podcast-Trio bestehend aus Steve Martin (80), Martin Short (75) und Selena Gomez (33) in der vergangenen Staffel noch dem US-Filmmekka Hollywood einen Besuch abstattete, führt der Mordfall der neuen, fünften Staffel tief hinein in die Unterwelt New Yorks.

Darum geht es in Staffel fünf

Seinen Ausgangspunkt nimmt die Staffel mit dem Mord an Lester (Teddy Coluca), dem Portier des Arconia. Seine Leiche entdeckten Charles (Martin), Mabel (Gomez) und Oliver (Short) bekanntermaßen in den finalen Szenen der vorangegangenen Staffel im Hofbrunnen des Apartmenthauses.

Lesters Tod erscheint überaus verdächtig. Schnell wird klar, dass der Portier über eine Verbindung in die New Yorker Unterwelt verfügte - genauer: zur gefürchteten Mafia. Fans von "Only Murders in the Building" erinnern sich an dieser Stelle, dass Charles und Mabel ebenfalls am Ende von Staffel vier schon auf Sofia Caccimelio (Téa Leoni, 59) trafen, die Ehefrau eines verschwundenen Mafioso.

Auch Christoph Waltz und Renée Zellweger im Cast

Doch die New Yorker Mafia gehört nicht zu den einzigen Mordverdächtigen der neuen Staffel. zeigt auch schon ein weiteres Trio: Es sind einige der reichsten Menschen der Welt. Milliardäre, für die eine illustre Schauspielerriege verpflichtet werden konnte.

Keine Geringeren als "Bridget Jones"-Star Renée Zellweger (56), der zweifache Oscarpreisträger Christoph Waltz (68) und der aus "Percy Jackson - Diebe im Olymp" bekannte Logan Lerman (33) verkörpern die superreichen Figuren namens Camila White, Bash Steeg und Jay Pflug.

Während es sich bei Jay Pflug um ein überaus wohlhabendes, sogenanntes Nepo-Baby handelt, also einen reichen Erben, spielt Tarantino-Star Waltz Tech-Milliardär Bash Steeg, der im Bereich der künstlichen Intelligenz sein Vermögen gemacht hat. Nun sehnt er sich nach dem ewigen Leben - und tut alles dafür, um seinen Traum zu verwirklichen. Zellwegers Figur Camila White ist hingegen eine veritable Society Lady, die für ihren guten Geschmack und ihr stilvolles Auftreten bekannt ist. Sind diese drei, die in Staffel fünf von "Only Murders in the Building" eine große Rolle spielen, etwa die gesuchten Mörder?

Jede Menge Twists und Wendungen sowie der gewohnt feine Humor

Neben den Genannten treten auch viele andere beliebte Stars in den neuen Episoden auf. So kehrt etwa die unvergleichliche Meryl Streep (76) zurück und verkörpert erneut Olivers frisch angetraute Ehefrau Loretta, während Oscarpreisträgerin Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers", 39) einmal mehr Detective Donna Williams ihr Gesicht leiht. Auch die Comedians und Schauspieler Beanie Feldstein ("Booksmart", 32) und Keegan-Michael Key ("Key & Peele", 54) sowie Bobby Cannavale ("Vinyl", 55) gehören zum Cast. Letzterer ist im Trailer bereits als undurchsichtiger Mafioso zu bewundern.

Neben all diesen neuen und bereits vertrauten Gesichtern und Figuren können sich Zuschauerinnen und Zuschauer der so beliebten Serie selbstverständlich erneut auf einen packenden Mordfall voller Twists und Wendungen freuen - sowie auf die drei liebenswerten Hauptfiguren, die einmal mehr persönliche Krisen durchleben, auf unterhaltsame Weise miteinander streiten und viel smarten Humor an den Tag legen. Ein Fest für alle Zuschauer.