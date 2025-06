"One Piece": Das erwartet Fans der Netflix-Adaption in Staffel zwei

Die zweite Staffel der Netflix-Adaption von "One Piece" startet nächstes Jahr beim Streaminganbieter. Fans des Mangas wissen bereits, was die Zuschauer der Live-Action-Serie erwartet. Etwa Ruffys Vater, neue Teufelskräfte und ein putziger Crew-Zuwachs der Strohhut-Piraten.

Ruffy (Iñaki Godoy) erlebt viele neue Abenteuer in der zweiten Staffel von "One Piece".

Die zweite Staffel von "One Piece" setzt 2026 die Segel auf Netflix. Während ein genaues Startdatum noch aussteht, ist bereits bekannt, welche Abenteuer, Gefahren und neue Crew-Mitglieder die Strohhut-Piratenbande erwartet. Der Manga, auf dem die Netflix-Adaption basiert, umfasst mehr als 1.150 Kapitel. Fans wissen deshalb bereits, was es mit einem Arzt, der in einem Wal wohnt, der Mafia und Ruffys Vater auf sich hat.

Rentiere, Raucher und Revolution

Der mit Abstand am sehnlichsten erwartete Neuzugang der zweiten Staffel wurde unlängst beim Tudum-Festival von Netflix vorgestellt: Tony Tony Chopper. Er ist ein Rentier und der Schiffsarzt der Strohhut-Piraten, der von Mikaela Hoover (40) synchronisiert wird. In Staffel zwei bekommen die Zuschauer mehr Teufelskräfte zu sehen als in den ersten Folgen. Eine davon ist Choppers "Mensch-Mensch-Frucht", die ihn nach dem Verzehr humanoider gemacht hat. Bevor die Crew ihn kennenlernt, trifft sie auf andere kuriose Figuren.

Zu Beginn der neuen Folgen gibt sich gleich der Marineoffizier Smoker (Callum Kerr, 31) die Ehre. Er besitzt die Teufelskraft, sich in Rauch zu verwandeln. Damit gelingt es ihm beinahe, Ruffy (Iñaki Godoy, 21) in Lougetown gefangenzunehmen. Jedoch kam seiner Festnahme jemand dazwischen: Ruffys Vater, Monkey D. Dragon. Während er selbst im Manga nach 25 Jahren immer noch ein großes Geheimnis ist, lernen die Zuschauer den von Rigo Sanchez gespielten Anführer der Revolutionsarmee in der zweiten Staffel auf Netflix kennen.

Nach einem kurzen Abstecher in den Wal La Boum, der so groß ist, dass der Arzt Krokus (Clive Russell, 79) darin wohnen kann, lernt die Crew Vivi (Charithra Chandran, 28) kennen. Sie ist die Prinzessin des Wüstenkönigreichs Alabasta und benötigt die Hilfe der Strohhut-Bande, um ihr Land von der Baroque-Firma zu befreien. Die Verbrecherorganisation zieht die Fäden in Alabasta und kontrolliert das Land. Dessen Anführer ist Sir Crocodile (Joe Manganiello, 48), der die Teufelskraft besitzt, sich in Sand zu verwandeln. Wie schon Falkenauge (Steven Ward, 35) ist er einer der "sieben Samurai der Meere" und damit ein Pirat im Dienste der Marine. Seine Stellvertreterin Nico Robin (Lera Abova, 32) hegt jedoch eigene Pläne für Ruffys Crew.

Auf dem Weg nach Alabasta landet die Strohhut-Bande auch auf Little Garden. Dort bekämpfen sich die beiden Riesen Boogey (Brendan Murray) und Woogey (Werner Coetser, 37) seit mehr als 100 Jahren. Sie sind nicht die einzige Gefahr für Ruffy, denn auch die Baroque-Firma seiner Crew und Vivi an den Kragen will. Sie zeigen, auf welche verrückten Fähigkeiten sich Fans in Zukunft bei "One Piece" einstellen dürfen.

Auf Little Garden treffen sie zudem auf Mr. 3 (David Dastmalchian, 49), der die Teufelskraft besitzt, Wachs zu kontrollieren, und seine Partnerin Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso, 23). Ebenfalls dabei sind Mr. 5 (Camrus Johnson, 30), der Explosionen durch Berührung auslösen kann, und seine Partnerin Miss Valentine (Jazzara Jaslyn, 33), die ihr Gewicht von federleicht zu tonnenschwer verändern kann. Unterstützt werden sie vom tödlichen Otter Mr. 13 und dem gefährlichen Geier Miss Friday. Danach reist die Strohhut-Bande nach Drum Island, wo sie auf Chopper und Dr. Kureha (Katey Sagal, 71) treffen.

Alabasta gibt es erst in Staffel drei

Die zweite Staffel von "One Piece" deckt nicht die Kapitel in Alabasta ab. Die Strohhut-Piraten treffen erst in der potenziellen dritten Staffel auf Sir Crocodile, König Nefertari Cobra (Sendhil Ramamurthy, 51) und Ruffys Bruder Ace.

Wann und ob Staffel drei erscheint, hat Netflix allerdings noch nicht offiziell verraten. Die Writers Guild of America gab jedoch mehr Aufschluss darüber. Auf ihrer Webseite hat sie die . , dass die Produktion zwischen Staffel zwei und drei eine kurze Pause einlegte und in diesem Jahr weiterdrehen wird. Eine dritte Staffel der Netflix-Adaption von "One Piece" gilt somit als inoffiziell bestätigt.