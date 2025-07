Offizieller Startschuss für "The Big Bang Theory"-Spin-off

In "Stuart Fails to Save the Universe" dreht sich alles um den Comicladenbesitzer Stuart Bloom, den die "The Big Bang Theory"-Helden Sheldon und Leonard in Schwierigkeiten bringen.

(rho/spot) | 09. Juli 2025 - 22:48 Uhr

Stuart Bloom (Kevin Sussman, l.) und Sheldon (Jim Parsons) in "The Big Bang Theory". © ddp/Planet Photos

Grünes Licht für ein weiteres "The Big Bang Theory"-Spin-off: Die Serie mit dem Titel "Stuart Fails to Save the Universe" befand sich bislang noch in der Entwicklungsphase, nun hat HBO Max den Startschuss gegeben. Die neue Serie dreht sich um den Charakter des Comicladenbesitzers Stuart Bloom aus der Originalserie und wird neben der Comedysparte nun auch das Sci-Fi-Genre ergründen. Der US-Sender HBO Max hat laut sein offizielles Go für die Ableger-Serie gegeben, in deren Mittelpunkt Bloom (erneut gespielt von Kevin Sussman, 54) stehen wird. Die Serie von den "The Big Bang Theory"-Schöpfern Chuck Lorre und Bill Prady sowie Zak Penn werde im Gegensatz zur Originalserie und ihren anderen Ablegern "Young Sheldon" und "Georgie & Mandy" auch eine große Portion Science-Fiction enthalten. Lorre sorgt bereits jetzt für Spannung, indem er ankündigt: "Ich wollte etwas Radikales machen, das mich aus meiner Komfortzone herausführt. Etwas, das die Charaktere von 'The Big Bang Theory' geliebt, gehasst und darüber gestritten hätten." "The Big Bang Theory"-Stars wie Lauren Lapkus, Brian Posehn und John Ross Bowie sollen in der Serie mitspielen, die bereits seit rund zwei Jahren konzipiert werde. Darum geht es in dem neuen Spin-off Stuart Bloom erhält die Aufgabe, die Realität wiederherzustellen, nachdem er ein von Sheldon (Jim Parsons) und Leonard (Johnny Galecki) gebautes Gerät zerstört und damit versehentlich ein Armageddon ausgelöst hat. Stuart wird bei dieser Aufgabe von seiner Freundin Denise (Lapkus), seinem Geologen-Kumpel Bert (Posehn) und dem Quantenphysiker Barry Kripke (Bowie) unterstützt. Auf dem Weg zum Ziel treffen sie auf Versionen von Charakteren, die aus "The Big Bang Theory" bekannt sind, jedoch aus dem Alternativuniversum. "Chuck und Bill haben uns mit 'The Big Bang Theory' eine der beständigsten Komödien unserer Zeit geschenkt, und wir können es kaum erwarten, das Universum mit dieser neuen Serie fortzusetzen", zitiert "The Hollywood Reporter" Channing Dungey, Vorsitzender und CEO von Warner Bros. Wann die US-amerikanische Serie ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt.