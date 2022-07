Nicki Minaj kündigt sechsteilige Doku "Nicki" an

Die US-Rapperin Nicki Minaj hat eine beeindruckende Karriere hingelegt, von der bald eine sechsteilige Doku-Serie erzählt. Einen ersten Trailer gibt es bereits.

Nicki Minaj (39) hat mit einem Trailer auf Twitter angekündigt, dass bald eine sechsteilige Doku-Serie über ihr Leben und ihre Karriere veröffentlicht wird. "Die #NickiDocumentary, von der du nicht wusstest, dass du sie brauchst. Liebe euch so sehr", schreibt die Rapperin zu dem rund .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Wenn du nur auf das Business fokussiert bist, kannst du dich verlieren"

Zu Bildern aus ihrer Karriere reflektiert Minaj darin etwa über ihre Anfänge als Frau im Rap-Business: "Weibliche Rapperinnen waren damals nicht wirklich in den Charts. Ich kämpfe für die Frauen, die gedacht haben, sie könnten niemals gewinnen." An anderer Stelle gibt sie zu, sich zeitweise selbst "medikamentös" behandelt zu haben. "Wenn du nur auf das Business fokussiert bist, kannst du dich verlieren", erzählt Minaj. Es sei Zeit gewesen, erwachsen zu werden und "mich selbst zu lieben". Auch Bilder von Minaj und ihrem Ehemann, Kenneth Petty, sind in der Vorschau zu sehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf und schreibt unter anderem, dass manche Dinge darin so persönlich seien, dass es "beängstigend" sei. Wann und wo die Dokumentation namens "Nicki" zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Es sei zwar "früher als ihr denkt", sie müsse sich aber noch für "ein Zuhause für dieses Projekt" entscheiden.