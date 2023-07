Nia Künzer hört als ARD-Fußballexpertin auf

Die am 20. Juli beginnende Frauen-Weltmeisterschaft wird sie noch begleiten, doch danach ist Nia Künzer nicht mehr für die ARD als Fußball-Expertin im Einsatz. Nach 17 Jahren freut sich die ehemalige Profispielerin auf "eine neue zeitliche Balance".

Nia Künzer (43) wird nach der Frauen-WM ihre Tätigkeit als Fußball-Expertin in der ARD beenden. Das hat der Sender am Mittwoch mitgeteilt. Demnach ist die frühere Nationalspielerin am 19. August ein letztes Mal für das Erste Deutsche Fernsehen im Einsatz.

Abschied nach 17 Jahren

Künzer begleitete seit 2006 viele Frauenfußball-Turniere für die ARD. Als Expertin des ARD-Morgenmagazins bewertete sie auch etliche Spiele der Männer-Nationalmannschaft, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. "Mit der WM 2023 geht auch für mich ein sehr langer, erlebnisreicher und schöner gemeinsamer Weg ins Finale", so die Weltmeisterin von 2003. Nun sei für sie der geeignete Moment gekommen, um "für meine vielfältige Lebensplanung rund um meine Familie, meine beruflichen Herausforderungen und für weitere spannende Projekte und Kooperationen, auch eine neue zeitliche Balance zu finden".

Die Spiele der Frauen-WM 2023 wird sie aber noch begleiten. Das Turnier beginnt am Donnerstag (20. Juli) mit dem Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Norwegen. Es wird ab 9 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek gezeigt. Nia Künzers letzter Auftritt als ARD-Expertin ist für den 19. August geplant - im Rahmen der Live-Übertragung des Spiels um den dritten Platz bei der WM.