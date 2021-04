Neues von "The Witcher": Zweite Staffel der Erfolgsserie ist im Kasten

Das Team hinter der Netflix-Erfolgsserie "The Witcher" hat bestätigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel im Kasten sind. Auch ein grober Veröffentlichungszeitraum steht fest.

Henry Cavill als Geralt von Riva in "The Witcher".

Alle Szenen der kommenden zweiten Staffel von "The Witcher" sind im Kasten! Das hat Netflix nun bei Twitter bestätigt. Der Streamingriese teilte mit den Fans , in dem Teile des Produktionsteams, darunter Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich (42), den Abschluss der Dreharbeiten feiern. ist Hauptdarsteller Henry Cavill (37), der den Geralt von Riva spielt, mit einer Filmklappe in der Hand zu sehen.

Auch wann Fans mit den neuen Folgen rechnen können, ist bereits klar. Netflix bestätigte, dass die zweite Staffel noch im Jahr 2021 erscheinen soll. Es ist wahrscheinlich, dass es jedoch erst gegen Ende des Jahres so weit sein wird.

Neue Darsteller für die Serie

Der Cast um Henry Cavill, Freya Allan (19, Ciri) und Anya Chalotra (24, Yennefer) soll in der neuen Staffel um sieben namhafte Darsteller anwachsen, . Eine der Neuen ist demnach unter anderem Adjoa Andoh (58), bekannt als Lady Danbury aus "Bridgerton". Ebenso frisch mit dabei: "Bridgerton"-Kollege Chris Fulton (32) und Charaktermime Graham McTavish (60), unter anderem bekannt aus .

Die "The Witcher"-Serie des polnischen Autors Andrzej Sapkowski (72), die auch das Vorbild für eine Videospielreihe sind.