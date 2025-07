Neues Talk-Format: Fabian Köster begrüßt Markus Söder im Aufzug

Mit einem Politiker im Aufzug steckenbleiben? Was bei vielen eher unangenehme Gefühle auslöst, ist für Politikerschreck Fabian Köster ein gefundenes Fressen. Im neuen Format "heute show extra - Next Stop Köster" begrüßt er in der ersten Folge den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

(dr/spot) | 31. Juli 2025 - 12:39 Uhr

Markus Söder und Fabian Köster (r.) im neuen Format "heute show extra - Next Stop Köster". © ZDF/Thomas Wolfschläger

Das ZDF geht neue Wege und führt ein neues Format ein: "heute show extra - Next Stop Köster" konfrontiert Politikerinnen und Politiker in einem steckengebliebenen Aufzug zirka 30 Minuten lang mit unangenehmen Fragen. Moderiert wird die Sendung, die am Freitag, dem 8. August 2025 um 22:30 Uhr erstmals im Fernsehen zu sehen ist, von Politikerschreck Fabian Köster (30). Sein erster Gast: der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU). "Stell dir vor, du bist bayerischer Ministerpräsident, stehst im Fahrstuhl und Fabian Köster steigt zu", heißt es im Pressetext zum neuen Format. Die "One-on-One"-Show zeige ein Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre. "heute-show extra - Next Stop Köster" ist vorab zudem am 8. August bereits ab 20 Uhr im Streamingportal des Senders zu sehen. Weiterer Ableger der "heute-show" mit Oliver Welke Geprägt ist "Next Stop Köster" von pointierten Fragen und Einspielern, die die Eigenheiten und Kontroversen der Politikerinnen und Politiker auf satirische Weise benennen und aufzeigen. In der ersten Folge stellt sich Söder mehr oder minder souverän dieser Aufgabe. Weitere politische Akteure für neue Folgen wurden vom ZDF bislang noch nicht bekannt gegeben. Die neue Sendung ist ein Ableger der beliebten Satire-Comedysendung "heute-show", die seit 2009 im ZDF zu sehen ist und von Oliver Welke (59) moderiert wird. Fabian Köster ist dort seit 2016 regelmäßig als Außenreporter in der beliebten TV-Show zu sehen. In der aktuellen Sommerpause füllt das ZDF den Sendeplatz mit Sonderformaten zur "heute-show". Vor "Next Stop Köster" liefen bereits die Spin-offs "heute SHOWNAL - Larissa ihr Sommer!" mit Martina Hill (51), "heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk" und "heute-show extra - Das Quiz" mit Moderator Lutz van der Horst (49). Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de