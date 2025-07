Neues Realityformat "The Hunt" bei ProSieben in Arbeit

Jäger oder Gejagte? Im neuen ProSieben-Realityformat mit dem Arbeitstitel "The Hunt" kämpfen Promis in der Wildnis ums Überleben und um 50.000 Euro. Der Startschuss soll 2026 fallen.

Reality-Fans können sich auf baldigen Nachschub an der Adventure-Front freuen: Nach dem Erfolg von "Most Wanted" sowie weiteren Survival-Shows kommt bald eine neue Adventure-Sendung aus der Produktion von ProSieben. Wie der Sender am Mittwoch mitgeteilt hat, laufen in Bulgarien aktuell die Dreharbeiten zu einer Show mit dem Arbeitstitel "The Hunt" - einem Format, das Strategie und Survival miteinander kombiniert.

Entwickelt wurde das Abenteuer demnach innerhalb der Seven.One Studios von Redseven Entertainment. Nun wird das Format sowohl für den britischen Channel 4 als auch für ProSieben und Joyn adaptiert. Die Ausstrahlung der deutschen Ausgabe ist für 2026 geplant.

Darum geht es in "The Hunt"

Im Zentrum von "The Hunt" steht ein Katz-und-Maus-Spiel: Prominente Teilnehmende werden mitten in der Wildnis ausgesetzt und übernehmen dabei wechselnde Rollen als Jäger und Gejagte. Ziel ist es, sich durch geschickte Allianzen, strategisches Denken und körperliche Stärke bis ins Finale durchzusetzen. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.

In Jagd-Szenarien müssen sich die Teilnehmenden behaupten, ehe sie am Abend im sogenannten "Jagdhaus" ihre nächsten Züge planen. Dort haben sie die Chance, Bündnisse zu schmieden oder ihren Gegnerinnen und Gegnern eine Falle zu stellen.

Für die Produktion setzt Seven.One Studios laut Pressemitteilung auf gebündelte Kräfte: Gemeinsam mit Motion Entertainment wird "The Hunt" sowohl für den britischen als auch den deutschen Markt produziert - unter dem Dach der Seven.One Studios. Der Drehort in Bulgarien dient als gemeinsamer Produktions-Hub für beide Länder.

Großer Hype um Survival- und Adventure-Shows

In den vergangenen Monaten gab es einen regelrechten Hype um Survival- und Abenteuer-Shows. Am heutigen Mittwoch läuft etwa das Finale der ersten Staffel von "Most Wanted" bei ProSieben. Ebenfalls beliebt ist das Format "7 vs. Wild" auf YouTube und Prime Video, das erstmals 2021 lief und inzwischen mehrere Staffeln umfasst.

Weitere Survival-Formate, die in den vergangenen Monaten an den Start gingen, sind etwa "The Race" auf YouTube und Joyn, "Catch Me" auf YouTube und Joyn, "Arctic Warrior" auf YouTube und Paramount+ und "Survival Squad" auf YouTube.