"Neues berufliches Terrain": So hat man Désirée Nick noch nie gesehen

Désirée Nick hat dem Reality-TV den Rücken gekehrt und treibt nun ihre Schauspielkarriere voran. Im Mai und Juni präsentiert sie sich dem TV-Publikum in ungewohnten Film- und Serienrollen.

Mit spitzer Zunge, Lästereien und Zickenzoff hat sich Désirée Nick (68) in der deutschen TV-Landschaft einen Namen gemacht. Dem Reality-TV will sie aber nun gänzlich den Rücken kehren und sich voll auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren.

"So gesehen habe ich jetzt ein völlig neues berufliches Terrain vorzuweisen", erklärt sie im Interview mit spot on news. Das sei auch genau das, was sie in Zukunft machen wolle. "Ich möchte als Schauspielerin in Spielfilmen und Serien meinen Beruf in der Öffentlichkeit ausüben, den ich seit 30 Jahren sowieso schon gemacht habe", so die TV-Ikone. "Aber es wurde sehr erfolgreich verheimlicht, was mein Beruf und damit auch mein Talent ist."

Désirée Nick als exzentrische Braut

Am heutigen Donnerstagabend (29. Mai) ist sie ab 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. In der schwarzhumorigen Komödie "Keine Scheidung ohne Leiche" verkörpert Nick die Rolle der Juliane Richter, eine exzentrische Braut, die zwei Wedding Planer engagiert, um den schönsten Tag ihres Lebens zu organisieren.

Doch die bis ins kleinste Detail geplanten Feierlichkeiten drohen im Chaos zu versinken. Denn die beiden Hochzeitsplaner Nina und Tom Eichkamp, gespielt von Henrike Fehrs (41) und Tom Beck (47), stehen selbst vor den Scherben ihrer Ehe und müssen noch dazu ihren Paartherapeuten verschwinden lassen, der blöderweise das Zeitliche gesegnet hat.

Als Psychologin bei "Dahoam is Dahoam"

Das ist nicht die einzige Rolle, in der Désirée Nick in nächster Zeit zu sehen ist. "Witzigerweise bin ich im Mai und Juni omnipräsent", verkündet sie. Schon in der kommenden Woche stattet sie Lansing einen Besuch ab. In einer Gastrolle ist sie ab 2. Juni für sechs Folgen in der bayerischen Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" (montags bis donnerstags, 19:30 Uhr, BR) dabei. Sie mimt Dr. Barbara Hülsmann, die Mutter von Apothekerin Vera Hülsmann (Sybille Waury, 55). Als pensionierte Paartherapeutin nimmt sie die Beziehung ihrer Tochter mit Brunnerwirt Gregor (Holger Matthias Wilhelm, 48) genau unter die Lupe.

"Außerdem bin ich in der TV-Serie 'In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte' zu sehen", so Nick weiter. In der Folge "(K)ein Morgen" spielt sie die Rolle der Patientin Christel Lacell, die wegen eines gebrochenen Handgelenks ins Johannes-Thal-Klinikum kommt. An ihrer Seite spielt der frühere "Dahoam is Dahoam"-Star Horst Kummeth (68) ihren Partner Alfons. Die Ausstrahlung im Ersten ist für den 26. Juni um 18:50 Uhr geplant.