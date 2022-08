Neuer Trailer zu "Andor": "Star Wars"-Serie startet im September

Die neue "Star Wars"-Serie "Andor" ist ab September zu sehen, wie Disney+ in einem neuen Trailer mitteilt. Zum Auftakt gibt es für Fans gleich drei Episoden.

© ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Fans des "Star Wars"-Universums bekommen im September Serien-Nachschub. einen neuen Starttermin für "Andor" angekündigt. Zum Auftakt am 21. September zeigt der Streamingdienst drei der insgesamt zwölf Folgen. , dass die Serie am 31. August starten solle.

"Andor" spielt vor den Ereignissen aus "Rogue One: A Star Wars Story" von 2016. Im Mittelpunkt der Serie steht Cassian Andor, gespielt von Diego Luna (42), auf seinem Weg zu einem Helden der Rebellion gegen das Imperium. Neben ihm zu sehen sind unter anderem Genevieve O'Reilly (45), Stellan Skarsgard (71), Adria Arjona (30), Denise Gough (42) und Kyle Soller (39). Auch Forest Whitaker (61) wird in seiner Rolle als Saw Gerrera dabei sein, wie der Trailer in einer Szene zeigt. Luna ist zudem einer der leitenden Produzenten, Tony Gilroy (65) ist Schöpfer und Showrunner von "Andor".

"Wozu wir alle fähig sind"

Bei einem , dass die Serie "recht einzigartig" sei, "denn wir wissen, wozu Cassian imstande ist", die Zuschauerinnen und Zuschauer treffen aber zu einem Zeitpunkt auf den Charakter, an dem dieser es selbst noch nicht wisse. Cassian Andor sei "einfach ein normaler Kerl, der plötzlich Teil von etwas Größerem werden muss". Die Serie zeige nicht nur die Anfänge einer Revolution, sondern erzähle auch eine "wunderschöne Geschichte, weil sie uns daran erinnert, [...] wozu wir alle fähig sind".