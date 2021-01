Neuer Sendeplatz für Klaas Heufer-Umlaufs "Late Night Berlin"

Bisher gehörte "Late Night Berlin" der Montagabend. Klaas Heufer-Umlauf präsentiert seine Late-Night-Show ab Februar auf einem neuen Sendeplatz.

Klaas Heufer-Umlauf (37) bekommt mit seiner Late-Night-Show "Late Night Berlin" einen neuen Sendetag: Ab 16. Februar 2021 wird das Format statt montags immer dienstags auf ProSieben zu sehen sein. Die neuen Folgen werden direkt nach "The Masked Singer - red. Spezial" auf ProSieben und auf Joyn gezeigt und feiern damit mit der vierten Staffel "The Masked Singer" ihren Staffelstart. Eine genaue Uhrzeit gab der Sender in seiner Mitteilung von Montag (4. Januar) nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Mit 'Late Night Berlin' machen Klaas und sein Team unseren starken Dienstag perfekt. Der komplette Dienstagabend steht damit ganz im Zeichen herausragender Eigenproduktionen", erklärt Senderchef Daniel Rosemann. Zu den Dienstagsshows in der Primetime zählen abwechselnd das bewährte Format "Joko & Klaas gegen ProSieben", Joko Winterscheidts (41) neue Produktion "Wer stiehlt mir die Show?" (ab 5. Januar) und eben auch die beliebte Musikrateshow "The Masked Singer".