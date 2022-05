Neuer "Doctor Who": Ncuti Gatwa tritt Jodie Whittakers Nachfolge an

Es gibt einen neuen "Doctor Who"! Ncuti Gatwa, bekannt aus der Serie "Sex Education", schlüpft in die Rolle des beliebten Zeitreisenden. Das hat die BBC nun bekannt gegeben.

Ein neuer "Doctor Who" ist gefunden: , tritt Schauspieler Ncuti Gatwa (29) die Nachfolge von Jodie Whittaker (39) in der beliebten Serie an. Damit ist der 29-Jährige bereits der 14. Darsteller, der die Rolle des berühmten Zeitreisenden übernimmt. Der schottische Schauspieler Gatwa, der in Ruanda geboren wurde, ist vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Serie "Sex Education" bekannt.

"Es gibt nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle", wird der Schauspieler in der Pressemitteilung zitiert. Er fühle sich "zutiefst geehrt" und sei überglücklich. Aber er habe auch ein wenig Angst: "Diese Rolle und diese Show bedeuten so vielen Menschen auf der ganzen Welt so viel, mich eingeschlossen." Sein Debüt als "Doktor" soll er 2023 geben.

Nachfolger von Jodie Whittaker

Bereits im vergangenen Jahr gab Jodie Whittaker bekannt, dass sie nicht mehr für "Doctor Who" vor der Kamera stehen wird. Drei Specials mit ihr gibt es noch 2022. Lange wurde spekuliert, wer die Nachfolge antreten wird - sogar Hugh Grant (61) wurde verdächtig, der neue "Doktor" zu sein. Doch dieser dementierte im März die Gerüchte.

Seit die Serie 1963 erstmals in Großbritannien ausgestrahlt wurde, gab es 13 verschiedene Inkarnationen des "Time Lords": William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi und Jodie Whittaker.