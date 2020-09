Neue Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben": Diese Stars sind dabei

Die neue Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet am 8. September. Um die beiden Moderatoren zu schlagen, hat sich der Sender Stars wie Elyas M'Barek und Matthias Schweighöfer ins Boot geholt.

ProSieben / Jens Hartmann Matthias Schweighöfer (2.v.r.) ist in der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" wieder mit von der Partie.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist zurück. Ab 8. September laufen die fünf neuen Folgen immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wie in den Folgen zuvor treten Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) erneut gegen ihren Arbeitgeber an. Um die beiden Moderatoren zu besiegen, hat sich der Sender einmal mehr hochkarätige Unterstützung geholt. Unter anderem sind Matthias Schweighöfer (39), Elyas M'Barek (38) und Elton (49) mit von der Partie, wie ProSieben am Donnerstag (3. September) bekannt gab.

Auch Ruth Moschner (44), Katrin Bauerfeind (38), Rea Garvey (47), Nico Santos (27), Samu Haber (44), Stefanie Kloß (35), Yvonne Catterfeld (40), Alice Merton (26), Smudo (52) und Michi Beck (52) steigen für ProSieben in den Ring. Außerdem sind unter anderem mit dabei: Thore Schölermann (35), Wincent Weiss (27), Johannes Oerding (38), Stefanie Giesinger (24), Janin Ullmann (38), Kostja Ullmann (36), Franziska Weisz (40) und Jasna Fritzi Bauer (31).

Live-Publikum in der neuen Staffel

Wie ProSieben bereits in einer Pressemitteilung Mitte Juli bekannt gab, werde die neue Staffel mit Live-Publikum gedreht. Pro Ausgabe seien 90 der 750 Plätze im Studio der Münchner Bavaria Filmstudios belegt worden.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" wird seit Mai 2019 ausgestrahlt. Die beiden Moderatoren treten in der Sendung gegen Stars und Mitarbeiter von ProSieben an und spielen um 15 Minuten Live-Sendezeit, die ihnen am Tag nach der Ausstrahlung ab 20:15 Uhr frei zur Verfügung steht. Gewinnt ProSieben, kann sich der Sender eine Strafe überlegen.