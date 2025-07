Neue "South Park"-Staffel: Trump steigt mit dem Teufel ins Bett

"South Park" ist bekannt für Gesellschaftskritik und dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Zum Auftakt der 27. Staffel lassen Trey Parker und Matt Stone US-Präsident Donald Trump mit dem Teufel ins Bett steigen.

"South Park" ist in seine mittlerweile 27. Staffel gestartet. Die beiden Macher der oftmals gesellschaftskritischen und satirischen Animationsserie, Trey Parker (55) und Matt Stone (54), nehmen erneut kein Blatt vor den Mund. Sie zeigen direkt zum Auftakt, wie US-Präsident Donald Trump (79) mit dem Teufel ins Bett steigt.

In der Episode deutet der animierte Trump an, Sex mit Satan haben zu wollen. Er entblöße auch seinen Penis, der laut des Teufels so klein sei, dass er kaum sichtbar ist. Zuvor werde die Zeichentrick-Variante des Präsidenten vom kanadischen Premier gefragt, ob sie eine Art Diktator sei. Und der gezeichnete Trump erläutere, dass es für ihn keinen Unterschied mache, ob die USA den Iran oder den Irak bombardiere.

Erste Folge nach "South Park"-Mega-Deal

Zuvor war bekannt geworden, dass die "South Park"-Macher und Paramount Global sich auf einen neuen Mega-Deal geeinigt haben. Der Streamingdienst Paramount+ wird in den USA zum Zuhause für alle bisherigen "South Park"-Staffeln, nach Ausstrahlung auf dem ebenso zu Paramount gehörenden Sender Comedy Central landen die neuen Folgen ebenfalls stets dort. Der Deal erstreckt sich über fünf Jahre und umfasst 50 neue Episoden, wie offiziell mitgeteilt wurde.

Parker und Stone seien "einzigartige, kreative Kräfte, deren furchtloser Humor und grenzüberschreitende Geschichten 'South Park' zu einer der beliebtesten und beständigsten Serien aller Zeiten gemacht haben", wurde Chris McCarthy, Co-CEO von Paramount Global, zitiert. Wie unter anderem berichtet, wird die Abmachung auf einen Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.