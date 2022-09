Neue Show "RTL Wasserspiele": Diese Stars zeigen vollen Körpereinsatz

Unter den Augen von Bademeister Oliver Pocher stellen sich acht Prominente im Oktober dem Wettkampf der "RTL Wasserspiele". Mit dabei sind unter anderem Marc Terenzi und Lola Weippert.

Acht Prominente zeigen demnächst bei RTL vollen Körpereinsatz - und das im Wasser: Schauspielerin Larissa Marolt (30), Dschungelkönig Filip Pavlovic (28), "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova (35), Moderatorin Lola Weippert (26), "Princess Charming" Hanna Sökeland (28), Reality-Star Benjamin Melzer (35), Paralympics-Athlet Mathias Mester (36) und Sänger Marc Terenzi (44) stellen sich dem Wettkampf der "RTL Wasserspiele".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bei der neuen Show, die am 22. Oktober ab 20:15 Uhr bei RTL ( ) zu sehen ist, erwartet die mit Adrenalin geladenen Promis sieben abenteuerliche Spiele in der bunten Wasserwelt "Rulantica" des Europa-Parks in Rust. Von halsbrecherischen Rennen durch Wasserstrudel oder Steilfahrten auf der Rutsche: Bei den "RTL Wasserspielen" sind Mut, Reaktion, aber auch Wissen gefragt.

Oliver Pocher macht den Bademeister

Wer gegen die Regeln verstößt, bekommt es am Beckenrand mit Oliver Pocher (44) zu tun, der als Bademeister das Sagen hat. Laura Wontorra (33) und Jan Köppen (39) moderieren das Spektakel. Bei einem der sieben Spiele ist zudem "DSDS"-Gewinner Prince Damien (31) als Sänger mit von der Partie.