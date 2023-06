Neue Show mit Sonja Zietlow und mehr: Die TV-Neuheiten bei RTL

RTL wartet in der aktuellen sowie in der TV-Saison 2024 mit einigen Neuheiten auf. Unter anderem ist eine neue Reality-Show mit Sonja Zietlow geplant.

Sonja Zietlow (55) bekommt ein neues Reality-Format: Bei den diesjährigen Screenforce Days hat RTL sein Programm für die TV-Saison 2023/2024 bekannt gegeben - und dabei auch ein paar Neuheiten enthüllt. Das sind die Programmpläne des Senders.

"Die Verräter" mit Sonja Zietlow

Mit "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" hat RTL eine neue Reality-Show ins Programm aufgenommen. In der Sendung treffen 16 Promis in einem französischen Schloss aufeinander, drei von ihnen sind Verräter. Die Zuschauenden sind Mitwisser, die übrigen Kandidaten jedoch müssen in mehreren Runden herausfinden, wer ein falsches Spiel spielt. Der Sieger oder die Siegerin erhält am Ende ein Preisgeld. Sonja Zietlow moderiert das verräterische Spektakel. Welche Stars dabei sind und wann die Show ins Fernsehen kommt, ist bislang noch nicht bekannt.

Jubiläum für "Die ultimative Chart Show"

Für Oliver Geissen (53) gibt es noch in diesem Jahr Grund zum Feiern: "Die ultimative Chart Show" feiert ihr 20-jähriges Bestehen - natürlich mit einer Jubiläumsausgabe, die gleichzeitig die 170. Sendung ist. Geplant sind viele Rückblicke mit zahlreichen Gästen. Details folgen.

"Wettkampf in 4 Wänden" mit Eva Brenner

Handwerker-Fans kommen dank der neuen Sendung "Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge" auf ihre Kosten. In der Show müssen vier Hobby-Handwerker-Teams aus vier Rohbau-Wohnungen jeweils eine hochwertige und gemütliche Wohnlandschaft kreieren - und das in nur sechs Wochen. Beaufsichtigt wird das Ganze von Expertin Eva Brenner (47). Außerdem sollen die beiden Promis Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) beim Renovieren helfen. Die beiden sorgten zuletzt mit einer angeblichen Affäre immer wieder für Schlagzeilen. Das Format ist ab Sommer 2023 zu sehen.

"Miss Merkel" geht weiter

Nachdem der erste Film "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi" ( ) sich als Mega-Erfolg erwiesen hat, bestätigte RTL nun offiziell, dass ein neuer Fall auf Katharina Thalbach (69) wartet. Erneut geht sie auf Verbrecherjagd und das mit humorvoller Krimiunterhaltung. Wann die Fortsetzung kommt, ist noch unklar.

Ü40-Specials bei "Take Me Out"

Für den Herbst 2023 dürfen sich Dating-Fans noch auf zwei Ü40-Specials von "Take Me Out" mit Jan Köppen (40) freuen. Auch ein "Boys Boys Boys"-Special ist wieder geplant. Die XXL-Primetime-Ausgaben werden wieder von Chris Tall (32) moderiert und sind für Frühjahr 2024 geplant.

Erfolgsgarant "DSDS"

Zudem sind ein paar brennende Fragen rund um die 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" beantwortet worden. Demnach lief die Jubiläumsstaffel mit Dieter Bohlen (69), die ursprünglich die finale sein sollte, so gut, dass RTL sich dazu entschieden hat, mit dem Pop-Titan eine weitere Runde einzuläuten. Neben ihm wird erneut Pietro Lombardi (31) in der Jury Platz nehmen. Neu in der 21. Staffel: Die Altersgrenze wird aufgehoben, sodass sich alle potenziellen Superstars ab 16 Jahren für die Castings bewerben können.

Diese Shows erhalten eine neue Staffel

Neben den neu angekündigten Formaten und Specials hält RTL auch an bereits bestehenden Shows fest. Im Sommer 2023 läuft eine dritte Staffel von "Big Bounce - Die Trampolin Show". Ab Herbst 2023 dürfen sich RTL-Fans auf eine achte Staffel "Ninja Warrior Germany" und auf die 19. Staffel "Bauer sucht Frau" freuen. Das Jahr 2024 beginnt mit der 17. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zudem sind für nächstes Jahr eine weitere Ausgabe vom "RTL Turmspringen" und neue Polizeifälle bei "Alarm für Cobra 11" geplant.