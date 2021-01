Neue Serie mit Tom Schilling im Rahmen von Berlinale Series

Das Serienprogramm der Berlinale besteht 2021 aus sechs Produktionen aus aller Welt. Unter ihnen befindet sich auch "Ich und die Anderen" mit Lars Eidinger und Tom Schilling.

Tom Schilling und Katharina Schüttler in "Ich und die Anderen".

Sechs Titel, darunter auch das Sky Original "Ich und die Anderen", . In der Hauptrolle der deutsch-österreichischen Produktion von Showrunner David Schalko (48) ist Tom Schilling (38, ) zu sehen. Weitere Rollen bekleiden unter anderem Mavie Hörbiger (41), Lars Eidinger (45), Katharina Schüttler (41), Martin Wuttke (58) und Sophie Rois (59).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Serie erzählt in sechs Folgen die Geschichte einer Figur (Schilling), "die mit sich und der Welt hadert und in jeder Folge die Karten neu mischen darf". Hauptdarsteller Schilling glaubt: "Das wird man so noch nicht gesehen haben. David Schalkos Serie 'Ich und die Anderen' ist philosophisch, lustig und absolut irrsinnig." Im Juni hatte der Sender angekündigt, dass die Produktion der Serie fortgeführt werden könne. Die Arbeiten mussten demnach im vergangenen März nach nur fünf von 62 geplanten Drehtagen wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden.

Die weiteren Serien im Programm

Fünf weitere Serien sollen im Rahmen der Reihe Berlinale Series vorgestellt werden. Darunter befinden sich "Entre hombres" aus Argentinien, "Os últimos dias de Gilda" aus Brasilien, die US-Produktion "Philly D.A.", "It's a Sin" aus dem Vereinigten Königreich und die schwedisch-dänische Serie "Snöänglar".

Ende vergangenen Jahres wurde von den Veranstaltern angekündigt, dass die Berlinale 2021 nicht wie gewohnt stattfinden wird. Im März soll es zunächst ein Online-Angebot für die Branche geben, im Juni folge dann ein Sommerevent mit Vorführungen für das Publikum.