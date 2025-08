Neue Reality-TV-Show "The Summit" startet im September

Mit "The Summit" bringt Prime Video frischen Wind ins Reality-Genre. Zwölf deutsche Promis stellen sich einem außergewöhnlichen Abenteuer - zu sehen ist das Ganze ab Ende September.

"The Summit" bringt die Reality-Stars an ihre Grenzen.

Prime Video hat den Starttermin von "The Summit" bekannt gegeben. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, startet die neue Reality-TV-Show am 26. September auf der Streamingplattform. In dem Format wagen sich zwölf deutsche Promis auf ein besonderes Abenteuer. Ziel ist ein Berggipfel in Neuseeland.

stehen bereits seit vergangenem Monat fest: Unter anderem sind Emmy Russ, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Model Klaudia Giez, Live-Streamer und Kampfsportler Flying Uwe, "DSDS"-Sängerin Tanja Tischewitsch, Social-Media-Star Julia Römmelt sowie Tänzer und Entertainer patroX am Start. Ebenfalls antreten werden "GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff, Giulia Siegel, Cecilia Asoro und Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Worum geht es in "The Summit"?

In der neuen Reality-TV-Show "The Summit" werden die zwölf Kandidaten und Kandidatinnen mitten in der Wildnis Neuseelands ausgesetzt. Ihr Ziel: Sie müssen den Gipfel eines Berges mit einem Rucksack auf dem Rücken erklimmen. Darin befindet sich zu gleichen Teilen eine Million Euro. Die Gewinnsumme wurde bereits als "größter Geldpreis in der Geschichte des deutschen Reality-TV" angekündigt.

Über mehrere Tage hinweg treten die Promis in einem Wettlauf an, bei dem nicht nur körperliche Ausdauer, sondern auch Teamgeist und Durchhaltevermögen gefragt sind. Unterwegs müssen sie Aufgaben meistern, sowohl gemeinsam als auch auf sich allein gestellt.

"The Summit" hat sich international bereits bewährt: Die Abenteuershow ist unter anderem in Australien, den Niederlanden, Finnland, Norwegen, Großbritannien und den USA zu sehen.