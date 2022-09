Neue Reality-Serie über Ozzy Osbourne und Familie angekündigt

Ein Stück Reality-TV-Geschichte erhält eine Fortsetzung: Eine neue Serie wird den Umzug von Rocklegende Ozzy Osbourne und seiner Familie nach England dokumentieren - 17 Jahre nach dem Ende von "The Osbournes".

Noch immer ist es eines der bekanntesten Reality-TV-Programme aller Zeiten: Die MTV-Serie "The Osbournes" zeigte ab 2002 in vier Staffeln das unterhaltsame Privatleben von Rocklegende Ozzy Osbourne (73), Ehefrau Sharon (69), Tochter Kelly (37) und Sohn Jack (36). , wird es zukünftig eine neue Reality-Serie über die Osbournes geben - dieses Mal produziert von der britischen BBC. Die Show wird Ozzys Umzug in sein Heimatland England dokumentieren.

Ozzy Osbourne kehrt nach 17 Jahren als Reality-TV-Star zurück

Der 73-jährige Ozzy Osbourne, Ex-Frontman der Metal-Legenden Black Sabbath, gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass er mit seiner Familie Kalifornien verlassen und zurück nach England ziehen wird. Als Grund nannte er unter anderem die zunehmende Waffengewalt in den USA. Genau um diesen Umzug wird es jetzt in der kommenden, noch unbetitelten Reality-Show gehen. Laut der BBC soll das "neue Leben [der Osbournes] in Großbritannien" gezeigt werden. Geplant ist demnach "eine lustige, bewegende und ehrliche" neue Serie.

Die Familie Osbourne wird in ihr 120 Jahre altes, unter Denkmalschutz stehendes Welders House in Buckinghamshire ziehen. Seit 1993 befindet es sich im Familienbesitz. Zum Anwesen gehört ein rund 140 Hektar großes Grundstück. Bis zum Umzug sollen dort noch ein Swimmingpool und ein Tonstudio gebaut sowie eine Klimaanlage installiert werden. Anfang nächsten Jahres steht der Umzug an. Wann die neue Reality-Serie startet, steht gegenwärtig noch nicht fest.

"The Osbournes" prägte das Reality-Fernsehen

Die MTV-Serie "The Osbournes" wurde von 2002 bis 2005 ausgestrahlt und mit einem Emmy-Award ausgezeichnet. Bedeutende Einschnitte in den Leben der Osbournes waren in der Sendung zu sehen. So wurde Ozzys fürchterlicher Unfall aus dem Jahr 2003 ebenso thematisiert wie Ehefrau Sharons Krebserkrankung.

Rocker Ozzy Osbourne feierte erst vor wenigen Wochen nach längerer Abstinenz sein Live-Comeback. In seiner Heimatstadt Birmingham schloss er gemeinsam mit Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi die Commonwealth Games. Für den 9. September ist die Veröffentlichung seines neuen 13. Soloalbums "Patient Number 9" geplant.