Neue "Princess Charming" Hanna will ihre Traumfrau finden

Die neue "Princess Charming" ist bekannt: Hanna ist 28 Jahre alt und kommt aus Hannover. Die zweite Staffel der Datingshow ist bereits im Sommer zu sehen.

Im Sommer 2022 startet "Princess Charming" auf RTL+ in die zweite Staffel. Der Sender hat nun bekannt gegeben, welche Frau diesmal auf Liebessuche gehen wird: die 28-jährige Hanna aus Hannover. Sie wird in Griechenland 19 Singles kennenlernen - und darunter hoffentlich ihre Traumfrau finden. Hanna beschreibt sich selbst als "humorvoll, lustig und sehr temperamentvoll". Zwischen ihr und ihrer Auserwählten müsse es "auf der charakterlichen Ebene passen", die Frau müsse mit ihr "klarkommen", denn: "Ich kann ziemlich anstrengend sein", gibt Hanna zu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sichtbarkeit "nicht heterosexueller" Menschen in den Medien ist Hanna wichtig

Hanna will bei "Princess Charming" nicht nur die große Liebe finden, der Projektleiterin ist die lesbische Datingshow auch noch aus einem anderen Grund wichtig: "Je mehr in den Medien über 'nicht heterosexuelle' Menschen gezeigt wird, desto eher wird dieses Thema normalisiert und gibt den Menschen die Möglichkeit, das zu sein, was sie sein wollen - ohne, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt", erklärt die 28-Jährige.

Die zweite Staffel von "Princess Charming" ist im Sommer 2022 zu sehen. Später wird sie auch bei VOX ausgestrahlt.