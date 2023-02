Neue Preise und neue Features bei RTL+

Ab dem 1. März kommt es bei RTL+ zu weitreichenden Änderungen. Die betreffen nicht nur die Preise, sondern auch die Inhalte und Features.

Dominique Devenport und Jannik Schümann in der Eigenproduktion "Sisi" von RTL+.

Nachdem unlängst diverse Streamingdienste ihre Abokosten erhöht haben, kommt es schon bald auch bei RTL+ zu Anpassungen. Neue Preise, erweiterte Features und ein spezieller Tarif für Familien stehen ab dem 1. März an. Doch für wen lohnt sich welches Modell und gibt es unter Umständen Spar-Potenzial?

Die Neuerung, die wohl für die meisten Menschen relevant sein dürfte: Die Premium-Variante bekommt zwei zusätzliche Features aus dem höheren Tarif spendiert. Künftig werden auch hier die Optionen bestehen, Inhalte herunterzuladen sowie in der Originalsprache zu sehen. Damit einher geht jedoch eine Preiserhöhung von 4,99 auf dann 6,99 Euro.

Für Serien- und Musikfans

Wer neben Serien, Filmen und Live-Sport auch auf den Musikkatalog von Deezer zugreifen möchte, kommt nicht um den Max-Tarif umher. Der schlägt ab 1. März mit 12,99 Euro zu Buche, liefert neben 90 Millionen Songs zukünftig aber auch den Zugriff auf rund 90.000 Hörbücher und -spiele. Podcasts zählen bereits seit November 2022 zum Portfolio von RTL+ Musik dazu. Interessant dürfte dieses Angebot etwa für alle sein, die noch keine andere Musik-App wie Spotify, Amazon Music, Tidal und Co. abonniert haben. Für erstgenannten Dienst sind 9,99 Euro im Monat fällig, Amazon Music kostet für Prime-Abonnenten 8,99 Euro (sonst 10,99 Euro) und auch Tidal ist ab 9,99 Euro verfügbar.

Des Weiteren bietet RTL+ Max Vorteile bei den Video-Inhalten: So wird dort im Gegensatz zum Premium-Abo vollständig auf Werbung verzichtet, außerdem sind zwei parallele Streams möglich. Beide Abos bieten derweil weiterhin an, ausgewählte Formate schon vor der TV-Ausstrahlung auf RTL+ sehen zu können.

Auch der Zugriff auf über 2.000 verfügbare Serien, Filme und Shows ist bei den zwei Varianten uneingeschränkt gleich: Dazu zählen zum Beispiel eigenproduzierte Serien wie "Sisi", "Faking Hitler" und "Der König von Palma", exklusive Reality-Formate der Marke "Temptation Island VIP" und "Prince Charming" sowie neuerdings auch Produktionen von US-Streamingdienst HBO Max. Zudem sicherte man sich die Rechte an diversen Sport-Wettbewerben: Im Ballsport sind das etwa die UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League sowie die Nations League und bald auch die NFL, Motorsport-Fans können die Formel 1 oder die GT Masters verfolgen.

Entschlussfreudige haben noch bis zum 28. Februar die Möglichkeit, RTL+ Max zum Einführungspreis von 9,99 Euro zu buchen. Dann werden die regulären 12,99 Euro erst ab dem siebten Monat fällig, die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage.

Wenn die Geschmäcker verschieden sind

Der komplett neu eingeführte Family-Tarif für 18,99 Euro unterscheidet sich zur Max-Variante in zwei wesentlichen Dingen. Statt nur einem sind vier parallele Streams möglich. Eine vierköpfige Familie kann also bei Bedarf zeitgleich unterschiedliche Serien und Filme schauen oder die jeweilige Lieblingsmusik hören, ohne in Interessenskonflikte zu geraten.