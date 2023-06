Neue Folgen von "Die Pyramide" und "Jeopardy!": Diese Stars sind dabei

Mit "Die Pyramide" und "Jeopardy!" kommen im Sommer erneut zwei beliebte Shows vorübergehend zurück. Sat.1 hat für die "Kult-Show-Wochen" auch eine Menge Stars engagiert.

Im Februar hatte es bereits eine erste Runde der "Sat.1 Kult-Show-Wochen" gegeben. Damals zeigte der Sender Neuauflagen von "Die Pyramide", "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein" und "Jeopardy!". Zwei der Shows, "Die Pyramide" und "Jeopardy!", feiern nun bei den "Sat.1 Kult-Show-Wochen" im Sommer ein weiteres Comeback. Das hat der Sender jetzt bekannt gegeben. Ab Mittwoch, 19. Juli 2023, um 20:15 Uhr (auch auf Joyn), sollen dabei auch wieder einige Stars zum Einsatz kommen.

Zum Auftakt zeigen Andrea Kiewel (58), Pierre M. Krause (46) sowie Amira (30) und Oliver Pocher (45) in der von Jörg Pilawa (57) präsentierten Show "Die Pyramide" "Sprach- und Körpereinsatz". Sie sollen ihrer Teampartnerin oder ihren Teampartner in 30 Sekunden bis zu sieben Begriffe mit Worten und Gesten erklären. Das Duo mit den meisten Punkten darf am Ende jeder Runde die Pyramide spielen und damit Geld sammeln, insgesamt winken bis zu 22.000 Euro.

In den zwei weiteren Ausgaben treten Verona Pooth (55), Panagiota Petridou (43), Ralf Schmitz (48) und Wotan Wilke Möhring (56) sowie Simone Thomalla (58), Ruth Moschner (47), Tom Beck (45) und Bastian Bielendorfer (39) an.

"Die Pyramide" startete 1979 im TV

Am 16. März 1979 feierte "Die Pyramide" im ZDF Premiere. Die Sendung basiert auf der US-amerikanischen Spielshow "The $10,000 Pyramid". Insgesamt kam das Format auf 15 Staffeln mit 164 Episoden, die von Dieter Thomas Heck (1937-2018) bis 1994 moderiert wurden. Eine Neuauflage mit 20 Folgen wurden 2012 von Moderator Micky Beisenherz (46) präsentiert.

Auch "Jeopardy!" ist wieder da

Ab 9. August bringt Moderatorin Ruth Moschner dann die Quizshow "Jeopardy!" erneut zurück. Am 17. Oktober 1994 ging die Quizshow, die ebenfalls aus den USA stammt und dort in den 60er Jahren erste Erfolge feierte, bei RTL auf Sendung. Darin werden keine Antworten auf Fragen gesucht, sondern zu vorhandenen Antworten müssen die passenden Fragen formuliert werden. Bis 1998 moderierte Frank Elstner (81) das "Andersherum-Quiz". Nachfolger waren Gerriet Danz (58) von 1998 bis 2000 für tm3 und Joachim Llambi (58) von 2016 bis 2017 für RTLplus.