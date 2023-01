Neue Dating-Show "Herz an Bord" startet pünktlich zum Valentinstag

Die neue Dating-Show mit Wayne Carpendale kommt pünktlich zum Valentinstag ins TV. In "Herz an Bord" suchen vier Single-Frauen auf See nach der großen Liebe.

Wayne Carpendale feiert mit "Herz an Bord" am 14. Februar Premiere bei VOX.

Pünktlich zum Valentinstag kommt eine neue Dating-Show ins TV: In "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" (ab dem 14. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr bei VOX, ) suchen vier Single-Frauen nach der großen Liebe - an Bord eines Kreuzfahrtschiffs auf dem Mittelmeer.

Wayne Carpendale (45) führt nicht nur als Moderator durch die Show: "Wir schicken unsere Singles in entspannter Urlaubsstimmung in den schönsten Städten Europas auf traumhafte und spektakuläre Dates. Ich bin dabei so 'ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App."

Diese vier Frauen suchen auf See nach der großen Liebe

An Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAcosma treffen die vier Frauen jeweils auf fünf männliche Anwärter und fühlen ihnen bei Dates an Land und auf dem Schiff auf den Zahn. Die Mittelmeerreise startet in Barcelona. Von dort aus geht es nach Palma, wo sie ihre ersten Dates haben. Anschließend steuert das Schiff die Häfen von La Spezia und Civitavecchia in Italien an. Auf Korsika erwartet die Frauen ein weiteres Date. Bei der Rückkehr nach Barcelona ist die große Entscheidung fällig.

In See stechen am 14. Februar die 26-jährige Agnes aus Recklinghausen, die 51-jährige Bianca aus Nordrhein-Westfalen, die 36-jährige Olga Maria aus Düsseldorf und die 47-jährige Ulrike aus Hamburg.