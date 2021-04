Netflix sichert sich zwei "Knives Out"-Fortsetzungen mit Daniel Craig

Daniel Craig wird wieder als Detektiv Benoit Blanc unterwegs sein - allerdings nicht im Kino: Netflix dreht zwei Fortsetzungen von "Knives Out - Mord ist Familiensache".

Netflix wird zwei Fortsetzungen des Kinohits (2019) drehen, . Mehr als 400 Millionen US-Dollar (etwa 341 Millionen Euro) soll der Streamingdienst dafür zahlen. Rian Johnson (47) wird wieder Regie führen, und auch Hauptdarsteller Daniel Craig (53) schlüpft erneut in seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc.

Dem Bericht zufolge hat Johnson die beiden Fortsetzungen bereits geschrieben, die Produktion des ersten Sequels soll im Juni in Griechenland beginnen. Neben Daniel Craig waren in "Knives Out" auch Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield und Christopher Plummer zu sehen. Bei Kosten von 40 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit mehr als 311 Millionen Dollar ein. Wer in den Fortsetzungen neben Craig zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.