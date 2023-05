Netflix-Serie "Sweet Tooth" endet nach der dritten Staffel

Das Ende des Netflix Originals "Sweet Tooth" ist beschlossen. Fans der Fantasy-Serie dürfen sich aber immerhin zeitnah über eine finale dritte Staffel freuen.

"Sweet Tooth" spielt in einer postapokalyptischen Welt.

Gute und schlechte Nachrichten zugleich für alle Fans von "Sweet Tooth": Streamingdienst Netflix hat die Fantasy-Serie zwar um eine dritte Staffel verlängert, diese wird aber zugleich den Abschluss darstellen. zu "Sweet Tooth" nun bekanntgegeben.

Serienschöpfer, Showrunner und Produzent Jim Mickle mit den Worten: "In vielerlei Hinsicht ist es die Geschichte geworden, die wir erzählen wollten". Das er dies mit Gewissheit sagen kann, liege an der Tatsache, dass die finale dritte Staffel bereits fertig abgedreht sei, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die Reise des kleinen Jungen Gus (Christian Convery, 13), der mit einem Hirschgeweih zur Welt kam, wird also 24 Episoden umfassen.

"Mad Max trifft Bambi"

Bei dem Netflix Original handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Comics, die in einer ebenso fantasiereichen wie postapokalyptischen Welt spielt. Bei Hauptfigur Gus handelt es sich um einen seltenen Hybriden aus Mensch und Tier. Die Vorlage wurde daher auch schon als "Mad Max trifft Bambi" beschrieben.

Wann genau die dritte und finale Staffel bei Netflix landet, ist noch nicht bekannt. Lange werden sich die Fans aber angesichts der Tatsache, dass die Dreharbeiten in Neuseeland schon abgeschlossen sind, aber wohl nicht gedulden müssen. Und auch beim Instagram-Post heißt es hierzu "Coming Soon". Erst am 27. April dieses Jahres war die zweite Season beim Streaminganbieter veröffentlicht worden und auf Platz zwei der Charts eingestiegen.