Netflix-Serie "Sandman" und mehr: Die Serien-Highlights im Juli

Der Monat Juli verspricht hochkarätige Serienkost für Liebhaber. Gleich zwei beliebte Produktionen der Vergangenheit kehren zurück. Daneben wird es historisch und romantisch.

Fans der beliebten US-Serie "Girls" warten schon seit Längerem auf Nachschub. Nun startet mit "Too Much" auf Netflix die neue Serie von "Girls"-Schöpferin Lena Dunham (39). In die Zeit des Zweiten Weltkriegs entführt indes eine neue Produktion auf Sky, die mit Jacob Elordi (27) einen der größten Stars der Gegenwart aufbietet.

"The Narrow Road to the Deep North": Ab 1. Juli bei Sky und Wow

Am 1. Juli startet auf Sky und dessen Streamingdienst Wow die überaus sehenswerte Miniserie "The Narrow Road to the Deep North". Auf drei verschiedenen Zeitebenen wird hier vom Leben des Sanitätsoffiziers Dorrigo Evans (zuerst Jacob Elordi) erzählt. In der Zeit des Zweiten Weltkriegs verliebt er sich in die junge Amy (Odessa Young, 27), die allerdings die Frau seines Onkels Keith ("The Mentalist"-Star Simon Baker, 55) ist.

Später gerät er in japanische Kriegsgefangenschaft und muss die berühmt-berüchtigte Thailand-Burma-Eisenbahn als Zwangsarbeiter mit erbauen, die nicht von ungefähr als "Eisenbahn des Todes" in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Auf einer finalen Zeitebene blickt der nun ältere Dorrigo (jetzt: Ciarán Hinds, 72) auf sein Leben zurück. Er ist ein gefeierter Chirurg geworden, doch die erlebten Gräuel und Erfahrungen während der Gefangenschaft sowie die unglückliche Liebe zu Amy lassen ihn nicht zur Ruhe kommen.

"The Narrow Road to the Deep North" ist kunstvoll und verschachtelt erzählt, wartet mit einem veritablen Star-Ensemble auf, das von "Saltburn"- und "Euphoria"-Star Jacob Elordi angeführt wird, und zeigt unter anderem die fürchterlichen Kriegsverbrechen, die das japanische Kaiserreich während des Zweiten Weltkriegs an gefangenen Soldaten und Zwangsarbeitern verübt hat.

"Poker Face": Ab 2. Juli bei Sky und Wow

Die grandiose Krimi-Comedy-Serie "Poker Face" mit Natasha Lyonne (46) in der Hauptrolle kehrt Anfang des Monats mit Staffel zwei zurück. Erneut erlebt Lyonne als Hobbydetektivin und menschlicher Lügendetektor Charlie Cale abgedrehte Abenteuer und löst überall in den USA Kriminalfälle. Dieses Mal wird sie dabei von einer neuen Gruppe von Killern verfolgt, die Casino-Besitzerin Beatrix Hasp (Rhea Perlman, 77) auf sie gehetzt hat. Zu den Schauplätzen der zweiten Staffel gehören unter anderem ein Bestattungsunternehmen, eine Privatschule, ein Fitnessstudio sowie eine Hochzeit.

Hinter "Poker Face" steckt als Serienschöpfer, ausführender Produzent und Regisseur einiger Episoden Krimi-Mastermind Rian Johnson (51), der demnächst "Wake Up Dead Man", den dritten Teil seiner "Knives Out"-Filmserie, auf Netflix präsentieren wird. Auch die zweite "Poker Face"-Staffel bietet eine Reihe hochkarätiger Gaststars. Dazu gehören Giancarlo Esposito ("Breaking Bad"), Katie Holmes ("Dawson's Creek"), Marvel-Star Kumail Nanjinai ("Eternals") und Melanie Lynskey ("Two and a Half Men") - neben vielen anderen.

"Sandman": Ab 3. Juli auf Netflix

Am 3. Juli kehrt nach einer überaus langen Pause von rund drei Jahren die Fantasy-Serie "Sandman" auf die Bildschirme von Netflix zurück. Serienschöpfer Neil Gaiman (64) adaptiert hier seinen gleichnamigen, von 1989 bis 1996 erschienenen Comic.

In Staffel zwei reist Hauptfigur Dream von den Ewigen (Tom Sturridge, 39) unter anderem in die Hölle und trifft erneut auf seine übrige, jahrtausendealte Verwandtschaft. Daneben legen die von Netflix bereits veröffentlichten Titel der neuen Episoden , dass die Kurzgeschichten "The Song of Orpheus" und "Ein Sommernachtstraum" aus den "Sandman"-Comics aufgegriffen werden - neben vielen anderen.

Die neue "Sandman"-Staffel erscheint zweigeteilt auf Netflix. Sechs Episoden kommen am 3. Juli, fünf weitere folgen am 24. Juli. Ein Special beschließt dann am 31. Juli die Netflix-Serie.

"Too Much": Ab 10. Juli auf Netflix

Die beliebte "Girls"-Schöpferin Lena Dunham präsentiert ab 10. Juli ihre neue Netflix-Show. "Too Much" verspricht einen frischen Blick auf das allseits beliebte Genre der romantischen Komödie in Serienform.

Im Zentrum der Handlung steht die New Yorkerin Jessica (Megan Stalter, 34), die nach einer bösen Trennung in London einen Neuanfang in ihrem Leben sucht. Doch schnell trifft sie in der Stadt ihrer Träume auf den enigmatischen Musiker Felix ("The White Lotus"-Star Will Sharpe, 38), der kompliziert und undurchschaubar daherkommt. Wird die frisch Verlassene mit ihm die wahre Liebe finden?

Einen ersten Ausblick auf die kommende Netflix-Serie . Neben den bereits Erwähnten wirken zahlreiche namhafte Stars in kleineren Rollen und Gastauftritten mit, etwa der aus "Game of Thrones" bekannte Kit Harington, Supermodel Emily Ratajkowski, "Fleabag"-Star Andrew Scott, Popstar Rita Ora oder die britische Institution Stephen Fry.