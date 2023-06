Netflix-Hit "Wednesday": Diese große Änderung gibt es in Staffel zwei

Netflix schraubt offenbar am "Wednesday"-Erfolgskonzept. Wie Hauptdarstellerin Jenna Ortega erzählt, dürften die neuen Folgen einen deutlich anderen Ton als die der ersten Staffel haben.

Der Netflix-Hit "Wednesday" war 2022 ein echtes Phänomen. Mit einer Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte, Comedy- und Mystery-Elementen, ein bisschen übernatürlichem Horror und einer herausragenden Hauptdarstellerin wurde die erste Staffel der Serie Ende des Jahres eine der erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes überhaupt. Kein Wunder, dass schon bald offiziell klar war, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die neuen Folgen werden sich in ihrem Ton aber womöglich deutlich von denen der ersten Staffel unterscheiden.

Das hat nun zumindest Jenna Ortega (20) angedeutet, die für ihre Darstellung der titelgebenden Tochter der Addams-Familie gefeiert wurde. von ihrer Schauspielkollegin Elle Fanning (25) nach ein paar Details über die neuen Folgen gefragt, erklärt Ortega: "Es fügt sich immer noch alles zusammen, aber wir haben uns entschieden, dass wir uns mehr auf den Horror stützen möchten."

"Wir werden gewagter, düsterer"

Jegliche Art von romantischer Liebesgeschichte soll demnach künftig außen vor bleiben, was Ortega für großartig hält: "Wir werden gewagter, düsterer." Ortega wird nicht nur wieder die Hauptrolle spielen - sie ist demnach auch als Produzentin beteiligt. "Es ist mein erstes Mal", erzählt sie. Es sei für sie "ein natürlicher Fortschritt".

Schon bei der ersten Staffel wollte Ortega sicherstellen, dass ein beliebter Charakter wie Wednesday in der neuen Produktion richtig dargestellt werde. Daher habe sie sich damals so häufig wie möglich mit den Autoren unterhalten: "Wir entschieden, was funktioniert und was nicht." In Vorbereitung auf die zweite Staffel habe man sicherstellen wollen, dass die Gespräche noch früher beginnen können. "Ich bin einfach so neugierig: Ich möchte die Outfits sehen, neue Charaktere, Drehbücher", erklärt die 20-Jährige.

Die erste Staffel konnte bei Netflix innerhalb der ersten 28 Tage nach Erscheinen mehr als 1,23 Milliarden Sehstunden verbuchen. Nur die vierte Staffel von "Stranger Things" (rund 1,35 Milliarden) und die erste "Squid Game"-Staffel (etwa 1,65 Milliarden) waren bisher bei dem Streamingdienst erfolgreicher. Derzeit ist nicht bekannt, wann die zweite "Wednesday"-Staffel erscheinen soll.