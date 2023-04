Netflix gibt Termin bekannt: "Lupin" geht in die dritte Runde

Fans der französischen Serie "Lupin" dürfen sich freuen: Netflix hat verkündet, wann Teil drei veröffentlicht wird. Ein wenig Geduld ist aber noch gefragt.

Teil drei der französischen Erfolgsserie "Lupin" startet am 5. Oktober 2023 auf Netflix. Das hat der Streamingdienst nun bekannt gegeben. Sieben neue Episoden soll es dann geben. Auch über den Inhalt gibt es schon erste Informationen...

Darum geht es in Teil drei von "Lupin"

Wie Netflix über die neuen Folgen mitteilte, wird es Assane Diop (Omar Sy, 45) darin in seinem selbst gewählten Exil nicht mehr aushalten. Er macht sich auf den Weg nach Paris, um seine Familie zurückzugewinnen und ganz neu anzufangen. "Doch die Geister der Vergangenheit lassen ihn nie wirklich los und eine unerwartete Rückkehr stellt all seine Pläne auf den Kopf", wie es weiter heißt.

Internationaler Erfolg

Die ersten beiden Teile von "Lupin" erschienen 2021. Die Geschichte über den Meisterdieb und seinen Rachefeldzug wurde zum riesigen internationalen Erfolg. 70 Millionen Haushalte sollen die ersten fünf Episoden in den ersten vier Wochen nach Veröffentlichung Anfang 2021 gesehen haben. damals über das große Zuschauerinteresse: "70 Millionen, das ist verrückt!! Ich bin so stolz, dass 'Lupin' die erste französische Netflix Original-Serie ist, die international so erfolgreich ist! Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank an alle!"